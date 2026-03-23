Паска без цукру: ніжна та ароматна альтернатива класичній випічці (відео)
Таку паску можна навіть діткам
Зазвичай на Великдень готують різноманітну святкову випічку, зокрема можна приготувати сирну паску в шоколаді або класичну здобну паску. Але сьогодні пропонується більш легкий варіант — паска без цукру, яка зберігає приємну солодкість завдяки натуральним інгредієнтам. Важливо обирати якісний кисломолочний сир середньої жирності без зайвої вологи, а сухофрукти — м’які та натуральні, без доданого цукру, адже саме вони формують смак. Типові помилки — занадто рідке тісто або недобре збиті білки; як варіацію можна додати горіхи, замінити гхі на вершкове масло або використати інші сухофрукти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_lapchenko".
Як приготувати паску без цукру
Інгредієнти:
- пшеничне борошно – 80 г.;
- розпушувач – 5 г.;
- сухофрукти (родзинки, курага) – 50 г.;
- масло гхі – 50 г.;
- кисломолочний сир 9% – 150 г.;
- яйця – 2 шт.;
- сметана 20% – 3 ст. л.;
- курага – для прикраси;
- лохина – для прикраси;
Спосіб приготування:
- Розділити білки від жовтків та збити білки до стійкої білої піни.
- Збити жовтки, додати борошно, розпушувач і розтоплене масло гхі, перемішати до однорідності.
- Додати кисломолочний сир і ще раз добре перемішати до кремової текстури.
- Акуратно ввести збиті білки, перемішуючи лопаткою, щоб зберегти повітряність тіста.
- Додати попередньо замочені сухофрукти та рівномірно розподілити їх у тісті.
- Викласти тісто у змащену форму та випікати при температурі 180°C близько 30 хвилин до готовності.
- Охолодити паску та змастити зверху сметаною, прикрасити курагою та лохиною.
Як і з чим подавати
Паску подавати повністю охолодженою, нарізавши порційними шматочками. Для подачі можна доповнити її натуральним йогуртом, медом або свіжими ягодами. Вона добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також стане легкою альтернативою класичним святковим десертам. За бажанням можна прикрасити горіхами або додатковою фруктовою нарізкою.
Цей рецепт дозволяє приготувати святкову паску з ніжною текстурою та природною солодкістю без додавання цукру, зберігаючи баланс смаку і користі.