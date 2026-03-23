Паска без цукру: ніжна та ароматна альтернатива класичній випічці (відео)

Марія Швець
Автор
Паска без цукру
Паска без цукру. Фото instagram.com

Таку паску можна навіть діткам

Зазвичай на Великдень готують різноманітну святкову випічку, зокрема можна приготувати сирну паску в шоколаді або класичну здобну паску. Але сьогодні пропонується більш легкий варіант — паска без цукру, яка зберігає приємну солодкість завдяки натуральним інгредієнтам. Важливо обирати якісний кисломолочний сир середньої жирності без зайвої вологи, а сухофрукти — м’які та натуральні, без доданого цукру, адже саме вони формують смак. Типові помилки — занадто рідке тісто або недобре збиті білки; як варіацію можна додати горіхи, замінити гхі на вершкове масло або використати інші сухофрукти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_lapchenko".

Як приготувати паску без цукру

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно – 80 г.;
  • розпушувач – 5 г.;
  • сухофрукти (родзинки, курага) – 50 г.;
  • масло гхі – 50 г.;
  • кисломолочний сир 9% – 150 г.;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана 20% – 3 ст. л.;
  • курага – для прикраси;
  • лохина – для прикраси;

Спосіб приготування:

  1. Розділити білки від жовтків та збити білки до стійкої білої піни.
  2. Збити жовтки, додати борошно, розпушувач і розтоплене масло гхі, перемішати до однорідності.
  3. Додати кисломолочний сир і ще раз добре перемішати до кремової текстури.
  4. Акуратно ввести збиті білки, перемішуючи лопаткою, щоб зберегти повітряність тіста.
  5. Додати попередньо замочені сухофрукти та рівномірно розподілити їх у тісті.
  6. Викласти тісто у змащену форму та випікати при температурі 180°C близько 30 хвилин до готовності.
  7. Охолодити паску та змастити зверху сметаною, прикрасити курагою та лохиною.

Як і з чим подавати

Паску подавати повністю охолодженою, нарізавши порційними шматочками. Для подачі можна доповнити її натуральним йогуртом, медом або свіжими ягодами. Вона добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також стане легкою альтернативою класичним святковим десертам. За бажанням можна прикрасити горіхами або додатковою фруктовою нарізкою.

Цей рецепт дозволяє приготувати святкову паску з ніжною текстурою та природною солодкістю без додавання цукру, зберігаючи баланс смаку і користі.

