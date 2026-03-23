Паска без сахара: нежная и ароматная альтернатива классической выпечке (видео)
Такую паску можно даже деткам
Обычно на Пасху готовят разнообразную праздничную выпечку, в частности можно приготовить творожную паску в шоколаде или классическую сдобную паску. Но сегодня предлагается более легкий вариант – паску без сахара, которая сохраняет приятную сладость благодаря натуральным ингредиентам. Важно выбирать качественный творог средней жирности без лишней влаги, а сухофрукты – мягкие и натуральные, без добавленного сахара, ведь именно они формируют вкус. Типичные ошибки – слишком жидкое тесто или плохо взбитые белки; в качестве вариации можно добавить орехи, заменить гли на сливочное масло или использовать другие сухофрукты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_lapchenko".
Как приготовить паску без сахара
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 80 г.;
- разрыхлитель – 5 г.;
- сухофрукты (изюм, курага) – 50 г.;
- масло гхи – 50 г.;
- творог 9% – 150 г.;
- яйца – 2 шт.;
- сметана 20% – 3 ст. л.;
- курага – для украшения;
- голубика – для украшения;
Способ приготовления:
- Отделить белки от желтков и взбить до стойкой белой пены.
- Взбить желтки, добавить муку, разрыхлитель и растопленное масло гхи, перемешать до однородности.
- Добавить творог и еще раз хорошо перемешать в кремовую текстуру.
- Аккуратно ввести взбитые белки, перемешивая лопаткой, чтобы сберечь воздушность теста.
- Добавить предварительно замоченные сухофрукты и равномерно распределить в тесте.
- Выложить тесто в смазанную форму и выпекать при температуре 180°C около 30 минут до готовности.
- Охладить паску и смазать сверху сметаной, украсить курагой и голубиной.
Как и с чем подавать
Паску подавать полностью охлажденной, нарезав порционными кусочками. Для подачи можно дополнить ее натуральным йогуртом, медом или свежими ягодами. Она хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также станет легкой альтернативой классическим праздничным десертам. При желании можно украсить орехами или дополнительной фруктовой нарезкой.
Этот рецепт позволяет приготовить праздничную пасху с нежной текстурой и природной сладостью без добавления сахара, сохраняя баланс вкуса и пользы.