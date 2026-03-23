Паска без сахара: нежная и ароматная альтернатива классической выпечке (видео)

Такую паску можно даже деткам

Обычно на Пасху готовят разнообразную праздничную выпечку, в частности можно приготовить творожную паску в шоколаде или классическую сдобную паску. Но сегодня предлагается более легкий вариант – паску без сахара, которая сохраняет приятную сладость благодаря натуральным ингредиентам. Важно выбирать качественный творог средней жирности без лишней влаги, а сухофрукты – мягкие и натуральные, без добавленного сахара, ведь именно они формируют вкус. Типичные ошибки – слишком жидкое тесто или плохо взбитые белки; в качестве вариации можно добавить орехи, заменить гли на сливочное масло или использовать другие сухофрукты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_lapchenko".

Как приготовить паску без сахара

Ингредиенты:

пшеничная мука – 80 г.;

разрыхлитель – 5 г.;

сухофрукты (изюм, курага) – 50 г.;

масло гхи – 50 г.;

творог 9% – 150 г.;

яйца – 2 шт.;

сметана 20% – 3 ст. л.;

курага – для украшения;

голубика – для украшения;

Способ приготовления:

Отделить белки от желтков и взбить до стойкой белой пены. Взбить желтки, добавить муку, разрыхлитель и растопленное масло гхи, перемешать до однородности. Добавить творог и еще раз хорошо перемешать в кремовую текстуру. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешивая лопаткой, чтобы сберечь воздушность теста. Добавить предварительно замоченные сухофрукты и равномерно распределить в тесте. Выложить тесто в смазанную форму и выпекать при температуре 180°C около 30 минут до готовности. Охладить паску и смазать сверху сметаной, украсить курагой и голубиной.

Как и с чем подавать

Паску подавать полностью охлажденной, нарезав порционными кусочками. Для подачи можно дополнить ее натуральным йогуртом, медом или свежими ягодами. Она хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также станет легкой альтернативой классическим праздничным десертам. При желании можно украсить орехами или дополнительной фруктовой нарезкой.

Этот рецепт позволяет приготовить праздничную пасху с нежной текстурой и природной сладостью без добавления сахара, сохраняя баланс вкуса и пользы.