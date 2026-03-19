Рецепт паски від Дарії Цвек, який передають у спадок: як досягти ідеальної пишності та аромату

Наталя Граковська
Паска за перевіреним роками рецептом. Фото Колаж "Телеграфу"

Паски виходять пухкі, жовті і довго не черствіють

Паска – головна страва на Великдень. Деякі рецепти цієї святкової випічки передаються роками з покоління в покоління. Один із таких – рецепт паски кулінарки Дарії Цвек, за яким випічка виходить особливо смачною, пухкою та ароматною.

Головний секрет – правильно приготовлена опара, велика кількість жовтків і ретельне вимішування тіста. Саме завдяки цим деталям випічка виходить легкою, повітряною та довго не черствіє. Цей рецепт нагадала кулінарна блогерка Віра Гринишина на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • борошно – 1 кг.
  • молоко – 400 мл.
  • жовтки – 10 шт.
  • дріжджі свіжі – 50 г (або сухі – 12 г)
  • вершкове масло – 200 г
  • цукор – 250-300 г
  • ванільний цукор – 20 г
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • цедра лимона або апельсина – за бажанням
  • родзинки і цукати – 200 г

Спосіб приготування:

  1. У теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте трохи цукру та борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 15–20 хвилин, поки маса не збільшиться.
  2. Жовтки збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло та ще раз перемішайте. До яєчної маси введіть опару, сіль і цедру. Поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Наприкінці всипте родзинки та цукати.
  3. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5–2 години, поки воно не збільшиться вдвічі. Після цього розкладіть його у форми, заповнюючи приблизно на третину, і залиште ще на 1 годину для повторного підйому.
  4. Випікайте паски у розігрітій до 180°C духовці приблизно 40–50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Готову паску остудіть і за бажанням прикрасьте глазур’ю або посипкою.

Паску можна залишити без прикрас — вона і так матиме апетитний вигляд і насичений смак. Або ж нанесіть на неї класичну глазур із яєчних білків. Якщо хочеться чогось незвичайного, спробуйте сучасний варіант глазурі із маршмелоу, яка не осипається та не липне до рук. Для декору також підійдуть і кольорові посипки, горіхи чи цукати.

