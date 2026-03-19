Рецепт паски от Дарии Цвек, который передают по наследству: как достичь идеальной пышности и аромата

Паски получаются пышные, желтые и долго не черствеют

Паска – главное блюдо на Пасху. Некоторые рецепты этой праздничной выпечки передаются годами из поколения в поколение. Один из таких – рецепт паски кулинарки Дарии Цвек, по которому выпечка получается особенно вкусной, пышной и ароматной.

Главный секрет — правильно приготовленная опара, большое количество желтков и тщательное вымешивание теста. Именно благодаря этим деталям выпечка получается легкой, воздушной и долго не черствеет. Этот рецепт напомнила кулинарная блогерша Вера Гринишина на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 1 кг.

молоко – 400 мл.

желтки – 10 шт.

дрожжи свежие – 50 г (или сухие – 12 г)

сливочное масло – 200 г

сахар – 250-300 г

ванильный сахар – 20 г

соль – 0,5 ч. л.

цедра лимона или апельсина – по желанию

изюм и цукаты – 200 г

Способ приготовления:

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15–20 минут, пока масса не увеличится. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло и еще раз перемешайте. В яичную массу введите опару, соль и цедру. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. В конце всыпьте изюм и цукаты. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, пока оно не увеличится вдвое. После этого разложите его по формам, заполняя примерно на треть, и оставьте еще на 1 час для повторного подъема. Выпекайте куличи в разогретой до 180°C духовке примерно 40–50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый кулич остудите и по желанию украсьте глазурью или посыпкой.

Паску можно оставить без украшений — она и так будет иметь аппетитный вид и насыщенный вкус. Или же нанесите на нее классическую глазурь из яичных белков. Если хочется чего-то необычного, попробуйте современный вариант глазури из маршмеллоу, которая не осыпается и не липнет к рукам. Для декора также подойдут цветные посыпки, орехи или цукаты.