Рецепт паски от Дарии Цвек, который передают по наследству: как достичь идеальной пышности и аромата
Паски получаются пышные, желтые и долго не черствеют
Паска – главное блюдо на Пасху. Некоторые рецепты этой праздничной выпечки передаются годами из поколения в поколение. Один из таких – рецепт паски кулинарки Дарии Цвек, по которому выпечка получается особенно вкусной, пышной и ароматной.
Главный секрет — правильно приготовленная опара, большое количество желтков и тщательное вымешивание теста. Именно благодаря этим деталям выпечка получается легкой, воздушной и долго не черствеет. Этот рецепт напомнила кулинарная блогерша Вера Гринишина на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 1 кг.
- молоко – 400 мл.
- желтки – 10 шт.
- дрожжи свежие – 50 г (или сухие – 12 г)
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 250-300 г
- ванильный сахар – 20 г
- соль – 0,5 ч. л.
- цедра лимона или апельсина – по желанию
- изюм и цукаты – 200 г
Способ приготовления:
- В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15–20 минут, пока масса не увеличится.
- Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло и еще раз перемешайте. В яичную массу введите опару, соль и цедру. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. В конце всыпьте изюм и цукаты.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, пока оно не увеличится вдвое. После этого разложите его по формам, заполняя примерно на треть, и оставьте еще на 1 час для повторного подъема.
- Выпекайте куличи в разогретой до 180°C духовке примерно 40–50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый кулич остудите и по желанию украсьте глазурью или посыпкой.
Паску можно оставить без украшений — она и так будет иметь аппетитный вид и насыщенный вкус. Или же нанесите на нее классическую глазурь из яичных белков. Если хочется чего-то необычного, попробуйте современный вариант глазури из маршмеллоу, которая не осыпается и не липнет к рукам. Для декора также подойдут цветные посыпки, орехи или цукаты.