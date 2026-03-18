Цибулиння вже в минулому: цей овоч пофарбує яйця на Великдень у розкішний синій колір (відео)

Наталя Граковська
Яйця можна фарбувати за допомогою капусти. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дізнайтесь, як зробити глибокий синій колір крашанок без хімії

Підготовка до Великодня вже розпочалася, і крім рецепту пухкої паски варто заздалегідь дізнатися, як пофарбувати яйця. Зробити це можна як за допомогою готових барвників, так і перевіреним способом із цибулинням. Багато хто обирає покупні барвники через їхні насичені кольори, однак це не завжди є найкращим варіантом, особливо якщо важлива натуральність. Натомість можна використати для фарбування яєць звичайну червонокачанну капусту.

Цим способом поділилася у TikTok блогерка Анастасія Сімашко. Після фарбування червонокачанною капустою виходять яйця глибокого синьо-фіолетового відтінку.

Як пофарбувати яйця в синій колір

Для приготування натурального барвника знадобиться червонокачанна капуста, сіль, оцет, вода та яйця. Спочатку капусту слід дрібно нашаткувати. Частину викласти на дно каструлі, зверху обережно розмістити яйця, а потім накрити їх рештою капусти. Далі додати сіль і оцет, залити водою так, щоб вона повністю покривала вміст каструлі.

Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть яйця приблизно 10 хвилин. Після цього не поспішайте їх виймати: щоб отримати насичений і рівномірний колір, залиште яйця у капустяному відварі на ніч у холодильнику. Чим довше вони настоюються, тим глибшим буде відтінок.

Після фарбування яйця можна акуратно витерти та змастити невеликою кількістю олії — це додасть їм красивого блиску і зробить колір ще більш виразним. Такий спосіб не лише безпечний, а й дозволяє створити справді оригінальні великодні прикраси без використання штучних барвників.

