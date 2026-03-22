Моцарелла подешевшала майже на третину: як приготувати піцу з тягучим сиром вдома

Надзвичайно смачна закуска

Моцарела — це ніжний італійський сир, який відомий своєю тягучістю та насиченим смаком. З нього готують безліч страв: від класичних салатів і канапок до ароматної піци з золотистою скоринкою. Обираючи моцареллу, важливо звертати увагу на її свіжість, однорідну текстуру та відсутність зайвої рідини — саме це гарантує правильне плавлення і ніжну тягучість сиру.

Домашня піца — одна з тих страв, які поєднують швидкість приготування, смак і економність. Завдяки ніжній моцареллі вона добре насичує, а поєднання з томатним соусом і свіжими травами робить смак яскравим і апетитним. Рецепт легко адаптувати: додати інші види сиру, овочі чи зелень, зробити піцу з тонким або пухким тістом. Для більш виразного смаку італійську моцареллу можна комбінувати з твердими сирами або додати трохи оливкової олії перед випіканням — це додасть піці аромату та золотистої скоринки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana__zheliazkova".

Як приготувати піцу з моцареллою

Інгредієнти:

Інгредієнти для тіста:

сухі дріжджі – 5 г;

цукор – 2 ст. л.;

борошно – 75 г (перша частина);

тепла вода – 170 мл;

сіль – ½ ч. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

борошно – 300 г;

Інгредієнти для соусу:

томати у власному соку – 200 мл;

цибулина – 1 шт.;

часник – 2 зуб.;

оливкова олія – 25 мл;

сухий базилік – за смаком;

чабрець та розмарин – за бажанням;

сіль, перець – за смаком;

Для начинки:

моцарелла – 200–250 г;

твердий сир – за бажанням;

італійські приправи – за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати дріжджі, цукор, першу частину борошна та теплу воду, залишити на 15 хвилин для активації дріжджів. Додати сіль, оливкову олію та решту борошна, ретельно вимісити тісто. Накрити рушником і залишити на 1 годину у теплому місці, щоб тісто підійшло. Для соусу обсмажити цибулю та часник на оливковій олії, додати томати та спеції, тушкувати до загущення. Розділити тісто на дві частини, розтягнути на пергамент у форму піци. Змастити тісто томатним соусом, додати моцарелу та інші інгредієнти за смаком. Випікати у добре розігрітій духовці на максимальній температурі 10–15 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню або додатковим сиром.

Як і з чим подавати

Домашню піцу краще подавати гарячою, одразу після випікання, щоб сир залишався тягучим. Для подачі можна додати свіжі листочки базиліку, трохи руколли або краплі оливкової олії першого віджиму. Піца ідеально поєднується з легким овочевим салатом або маринованими помідорами.

