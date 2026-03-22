Моцарелла подешевела почти на треть: как приготовить пиццу с тягучим сыром дома

Необычайно вкусная закуска

Моцарелла – это нежный итальянский сыр, известный своей тягучестью и насыщенным вкусом. Из него готовят множество блюд: от классических салатов и бутербродов до ароматной пиццы с золотистой корочкой. Выбирая моцареллу важно обращать внимание на ее свежесть, однородную текстуру и отсутствие лишней жидкости — именно это гарантирует правильное плавление и нежную тягучесть сыра.

Домашняя пицца – одно из тех блюд, которые сочетают скорость приготовления, вкус и экономность. Благодаря нежной моцарелле она хорошо насыщает, а сочетание с томатным соусом и свежими травами делает вкус ярким и аппетитным. Рецепт легко адаптировать: добавить другие виды сыра, овощей или зелени, сделать пиццу с тонким или пышным тестом. Для более выразительного вкуса итальянскую моцареллу можно комбинировать с твердыми сырами или добавить немного оливкового масла перед выпеканием – это придаст пике аромату и золотистой корке.

Как приготовить пиццу с моцареллой

Ингредиенты:

Ингредиенты для теста:

сухие дрожжи – 5 г;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 75 г (первая часть);

теплая вода – 170 мл;

соль – ½ ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

мука – 300 г;

Ингредиенты для соуса:

томаты в собственном соке – 200 мл;

луковица – 1 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

оливковое масло – 25 мл;

сухой базилик – по вкусу;

чабрец и розмарин – по желанию;

соль, перец – по вкусу;

Для начинки:

моцарелла – 200–250 г;

твердый сыр – по желанию;

итальянские приправы – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать дрожжи, сахар, первую часть муки и теплую воду, оставить на 15 минут для активации дрожжей. Добавить соль, оливковое масло и оставшуюся муку, тщательно вымесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом месте, чтобы тесто подошло. Для соуса обжарить лук и чеснок на оливковом масле, добавить помидоры и специи, тушить до загущения. Разделить тесто на две части, растянуть пергамент в форму пиццы. Смазать тесто томатным соусом, добавить моцареллу и другие ингредиенты по вкусу. Выпекать в хорошо разогретой духовке при максимальной температуре 10–15 минут до золотистой корочки. Подавать горячей, украсив свежей зеленью или дополнительным сыром.

Как и с чем подавать

Домашнюю пиццу лучше подавать горячей сразу после выпекания, чтобы сыр оставался тягучим. Для подачи можно добавить свежие листики базилика, немного руколл или капли оливкового масла первого отжима. Пицца идеально сочетается с легким овощным салатом или маринованными помидорами.

Домашнюю пиццу можно приготовить быстро и просто. Экспериментируйте с начинкой и специями, чтобы обрести свой любимый вкус.