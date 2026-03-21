Не купуйте барвники: ці квіти пофарбують яйця у розкішний колір з візерунками (відео)

Дізнайтесь, як зробити блакитні чи фіолетові яйця з візерунком без барвників

Великдень складно уявити без різнобарвних крашанок. Зазвичай для фарбування яєць використовують магазинні барвники або цибулиння. Однак є й більш незвичні варіанти. Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця у жовтий колір за допомогою куркуми. А тепер пропонуємо спробувати для фарбування яєць пелюстки суданської троянди або каркаде. Завдяки цьому натуральному барвнику ви зможете отримати яйця з природним візерунком від ніжно-блакитного до насиченого фіолетового кольору.

Як пофарбувати яйця у блакитний або фіолетовий колір

Щоб фарбування вийшло вдалим, важливо правильно обрати яйця. Краще обирати свіжі яйця з білою шкаралупою. На них колір буде більш яскравим.

За 20-30 хвилин до варіння дістаньте яйця з холодильника, ретельно помийте їх теплою водою. Покладіть яйця в каструлю з холодною або злегка теплою водою, додайте сіль. Доведіть до кипіння та варіть 8–10 хвилин після закипання. Стежте, щоб вода не дуже сильно кипіла, тоді буде більше шансів, що яйця не тріснуть.

Як пофарбувати яйця за допомогою каркаде

В окремій каструлі закип’ятіть воду, додайте каркаде та проваріть 3–5 хвилин. Після цього дістаньте пелюстки каркаде. Викладіть їх на харчову плівку, зверху покладіть варене яйце та щільно загорніть.

Покладіть загорнуті яйця в миску або контейнер і залиште на ніч. Чим довше вони контактуватимуть із каркаде, тим глибшим буде колір. Вранці обережно зніміть плівку та пелюстки. Дайте яйцям обсохнути, а потім за бажанням змастіть шкаралупу невеликою кількістю олії для блиску.

Якщо ви хочете пофарбувати яйця у насичений синій колір, використовуйте для цього червонокачанну капусту.