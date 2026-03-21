Не покупайте красители: эти цветы покрасят яйца в роскошный цвет с узорами (видео)

Узнайте, как сделать голубые или фиолетовые яйца с узором без магазинных красителей

Пасху сложно представить без разноцветных крашанок. Обычно для окрашивания яиц используют магазинные красители или луковую шелуху. Но есть и более необычные варианты. Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца в желтый цвет с помощью куркумы. А теперь предлагаем попробовать для покраски яиц лепестки суданской розы или каркаде. Благодаря этому натуральному красителю вы получите яйца с естественным узором от нежно-голубого до насыщенного фиолетового цвета.

Как покрасить яйца в голубой или фиолетовый цвет

Чтобы окрашивание прошло удачно, важно правильно выбрать яйца. Лучше выбирать свежие яйца с белой скорлупой. На них цвет будет более ярким.

За 20–30 минут до варки достаньте яйца из холодильника, тщательно помойте их теплой водой. Положите яйца в кастрюлю с холодной или слегка теплой водой, добавьте соль. Доведите до кипения и варите 8–10 минут после закипания. Следите, чтобы вода не слишком сильно кипела, тогда будет больше шансов, что яйца не треснут.

Как покрасить яйца с помощью каркаде

В отдельной кастрюле вскипятите воду, добавьте каркаде и проварите 3–5 минут. После этого достаньте лепестки каркаде. Выложите их на пищевую пленку, сверху положите вареное яйцо и плотно заверните.

Положите завернутые яйца в миску или контейнер и оставьте на ночь. Чем дольше они будут контактировать с каркаде, тем глубже будет цвет. Утром осторожно снимите пленку и лепестки. Дайте яйцам обсохнуть, а затем по желанию смажьте скорлупу небольшим количеством растительного масла для блеска.

Если вы хотите покрасить яйца в насыщенный синий цвет, используйте для этого краснокочанную капусту.