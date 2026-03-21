Вкуснее любой колбасы: как запечь сало в банке (видео)

Благодаря особой технологии сало буквально готовится в собственном соке

Сало – это не просто вкусный, но еще и полезный продукт. Его можно солить, жарить, коптить, варить, добавлять в борщ или готовить как намазку. Особенно вкусным выходит запеченное сало в банках. Приготовленное таким способом оно подходит к картофелю, просто на бутерброды и на праздничный стол.

Во время запекания в духовке сало буквально "томится" в собственном соку со специями, пропитывается пряными ароматами и становится мягким, но не разваливается. Еще одно преимущество – запеченное в банках сало может храниться до полугода. Это очень удобно, ведь под рукой всегда будет вкусная закуска. Рецептом этого блюда поделились на YouTube-канале "Смачно Просто та Доступно".

Как запечь сало в банках

Для запекания в банке лучше брать подчеревок с мясными прослойками. Также понадобятся соль, черный молотый перец, смесь специй для сала, паприка, сушеный чеснок. Пропорции специй регулируйте по вкусу. Чем больше любите пряный вкус, тем больше добавляйте. В каждую банку нужно будет положить лавровый лист и перец горошком.

Смешайте соль, перец и приправы. Тщательно перемешайте. В чистые банки любого размера уложите лавровый лист и несколько горошин перца. Нарежьте подчеревок порционными кусочками так, чтобы они свободно проходили в горлышко банки. Каждый кусочек со всех сторон тщательно натрите или обмочайте в приготовленной смеси специй. Плотно уложите сало в банки, заполняя весь объем. Накройте банки фольгой, поставьте их на противень и отправьте в холодную духовку. Включите нагрев на 190°C. Приблизительно через 20–25 минут сало в банках начнет закипать. Как только появятся признаки кипения, убавьте температуру до 170°C и тушите ровно 1 час. Пока сало в духовке, проварите крышки в кипящей воде 5 минут. Достаньте банки из духовки и сразу закрутите их.

Дайте банкам полностью остыть. Хранить такую закуску можно в холодильнике или в погребе в течение нескольких месяцев.

Как и с чем подавать

Готовое сало подавайте охлажденным, нарезанным тонкими ломтиками. Оно отлично сочетается с черным или ржаным хлебом, горчицей, хреном или маринованными овощами. Также его можно использовать как основу для бутербродов или добавлять к горячим блюдам — например, к картофелю или кашам.