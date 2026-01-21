Вийде смачніше за копчене: навіщо варити сало в цибулинні та скільки хвилин це займає (відео)

Це сало виглядає як копчене, але готується без диму

Сало недарма називають українським суперфудом — воно насичене вітамінами A, D, E та містить корисні жирні кислоти. Раніше ми вже ділилися рецептом запеченого сала із золотистою, м’якою шкіркою, а цього разу пропонуємо ще один перевірений спосіб приготування — мариноване сало по-гуцульськи.

Завдяки відварюванню в цибулинні сало набуває насиченого золотаво-коричневого кольору та нагадує копчене сало, але без диму й будь-яких штучних ароматизаторів. Рецептом поділилася Instagram-блогерка mamanata.food.

Як приготувати мариноване сало по-гуцульські — покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 кг сала

Для маринаду:

1 л води

100 г солі

30-40 г цибулиння

перець горошком 5 шт.

перець духмяний 5 шт.

лавровий лист 3 шт.

Для натирання:

4-5 зубчиків часнику

1 ч. л. чорного меленого перцю

Для цього рецепта найкраще підходить підчеревина, але й можна брати й інші частини з м’ясними прошарками. Щоб колір сала був більш насиченим, для приготування маринаду беріть лушпиння саме від старого врожаю цибулі.

Спосіб приготування:

Наріжте сало на бруски. У каструлю (бажано ту, яку не шкода зафарбувати) налийте воду, додайте сіль, спеції та промите цибулиння. Доведіть до кипіння. Опустіть шматочки сала в киплячий розсіл. Воно має бути повністю покрите рідиною. Дайте салу покипіти 15 хвилин. Не варіть сало занадто довго, щоб воно не стало занадто м’яким. Після вимкнення вогню не виймайте сало з каструлі. Залиште його в розсолі до повного охолодження (краще на ніч або на 8–10 годин). Дістаньте сало, промокніть його паперовим рушником, щоб воно було сухим. Змішайте пропущений через прес часник із перцем. Рясно натріть сумішшю кожен шматок.

Найкраще це сало смакує після того як полежить 3–4 годин у морозилці. Тоді його можна нарізати тонкими, майже прозорими шматочками. Подавайте мариноване сало з міцною гірчицею, хріном та скибкою хліба.

Для зберігання загорніть кожен шматочок сала у пергамент. У морозилці воно може зберігатися до 3 місяців, але зазвичай з’їдається набагато швидше.