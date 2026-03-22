Вкуснее котлет и сочнее отбивных: секрет сочных куриных конвертиков с хрустящей корочкой (видео)

Один простой трюк — и обычный фарш превращается в ресторанное блюдо

Мясные блюда помогают сделать повседневное меню более питательным, сытным и разнообразным. Ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты с пастой под томатным соусом в одной сковородке, а теперь предлагаем обратить внимание на еще один удачный рецепт — куриные конвертики с помидором и сыром.

Блюдо получается очень сочным, с аппетитной хрустящей корочкой. Такие конвертики можно готовить и на обед, и на ужин, и даже на праздничный стол. Рецептом блюда с нами поделились на странице Gunaydnjournal в Instagram.

Как приготовить куриные конвертики с помидором и сыром

Для приготовления куриных конвертиков вам понадобится 400 г куриной грудки или такое же количество фарша, крем-сыр, один помидор, сыр моцарелла, немного растительного масла и панировочных сухарей.

Мясные конвертики можно готовить вместо котлет

Способ приготовления:

Перебейте куриную грудку с солью и перцем в блендере до однородной массы. Если используете готовый фарш, просто добавьте соль и перец и тщательно перемешайте. Небольшое количество фарша выложите на пергамент и сформируйте плоскую лепешку. В центр выложите немного крем-сыра, ломтик помидора и кусочек моцареллы. Аккуратно соедините края, формируя конвертик так, чтобы начинка осталась внутри. Слегка сбрызните заготовки растительным маслом, затем посыпьте панировочными сухарями для хрустящей корочки. Переложите пергамент с конвертиками на противень и запекайте в разогретой до 190°C духовке до появления золотистой корочки. Блюдо готово, когда конвертики станут румяными и аппетитными.

Как и с чем подавать

Подавайте мясные конвертики с сыром и помидорами горячими. В качестве гарнира к ним приготовьте салат из капусты и авокадо "Зеленая богиня", или картофель по-селянски. Также подойдет рис или булгур. Чтобы подчеркнуть вкус блюда, можно подать его с соусом: подойдет нежный сметанный, чесночный или томатный соус.