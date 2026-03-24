Паски, которые не подведут: рецепт для тех, кто хочет идеальный результат с первого раза (видео)

Вкусная и ароматная паска

Паски бывают разные: классические дрожжевые, заварные, творожные или современные упрощенные варианты, но каждая хозяйка стремится получить мягкую, влажную и ароматную выпечку. Именно такие паски традиционно готовят к Пасхе, ведь это блюдо имеет глубокое культурное значение и символизирует обилие и семейный уют. Но сегодня мы предлагаем проверенный рецепт, который поможет добиться идеального результата уже с первого раза. Важно использовать качественные ингредиенты комнатной температуры, не спешить с брожением и не перегружать тесто мукой – именно эти нюансы чаще всего влияют на текстуру, делая пояс или слишком плотной, или сухой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " zhuravlina_cooking ".

Как приготовить вкусные паски

Ингредиенты:

дрожжи свежие – 28 г или сухие – 8 г;

молоко теплое – 100 мл;

сахар — 200 г;

мука — 550 г;

сметана (от 21%) — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 20-30 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль – 0,5 ч. л.;

куркума — 0,3-0,5 ч. л.;

алкоголь (ром или другой) — 20 мл;

цукаты — 70 г;

изюм – 80 г;

мука для изюма – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Приготовить опару, смешав теплое молоко, дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, оставить на 15–20 минут. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в пышную массу. Добавить растопленное масло, сметану, куркуму и алкоголь, перемешать. Ввести опару и перемешать до однородности. Добавить муку, замесить тесто, постепенно вводя масло, чтобы оно стало эластичным и не липло. Оставить тесто в теплом месте на 2 часа до увеличения вдвое. Промыть изюм, залить кипятком на 15 минут, обсушить и смешать с мукой. Добавить к тесту изюм и цукаты, перемешать. Разделить тесто на 3 части, сформовать заготовки и выложить в формы. Оставить подходить на 30 минут. Выпекать при 180°C 30–35 минут до готовности. Охладить пояса перед подачей и украшением.

Как и с чем подавать

Паски лучше всего подавать полностью охлажденными, чтобы структура стабилизировалась и мякоть оставалась нежной. Для украшения используют глазурь, сахарную пудру, посыпки или сухофрукты, а для более современной подачи – крем-сыр или шоколад. Паска хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также может стать основой для сладких завтраков. Такая выпечка украсит праздничный стол и создаст атмосферу домашнего тепла.

Этот рецепт станет надежным основанием для пасхальной выпечки, ведь совмещает простоту приготовления и стабильный результат. Соблюдение базовых правил позволяет получить нежные, ароматные куличи без лишних сложностей.