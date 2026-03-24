Паски, которые не подведут: рецепт для тех, кто хочет идеальный результат с первого раза (видео)

Мария Швец
Автор
Дрожжевые паски
Дрожжевые паски. Фото instagram.com

Вкусная и ароматная паска

Паски бывают разные: классические дрожжевые, заварные, творожные или современные упрощенные варианты, но каждая хозяйка стремится получить мягкую, влажную и ароматную выпечку. Именно такие паски традиционно готовят к Пасхе, ведь это блюдо имеет глубокое культурное значение и символизирует обилие и семейный уют. Но сегодня мы предлагаем проверенный рецепт, который поможет добиться идеального результата уже с первого раза. Важно использовать качественные ингредиенты комнатной температуры, не спешить с брожением и не перегружать тесто мукой – именно эти нюансы чаще всего влияют на текстуру, делая пояс или слишком плотной, или сухой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " zhuravlina_cooking ".

Как приготовить вкусные паски

Ингредиенты:

  • дрожжи свежие – 28 г или сухие – 8 г;
  • молоко теплое – 100 мл;
  • сахар — 200 г;
  • мука — 550 г;
  • сметана (от 21%) — 100 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 20-30 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • куркума — 0,3-0,5 ч. л.;
  • алкоголь (ром или другой) — 20 мл;
  • цукаты — 70 г;
  • изюм – 80 г;
  • мука для изюма – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Приготовить опару, смешав теплое молоко, дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, оставить на 15–20 минут.
  2. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в пышную массу.
  3. Добавить растопленное масло, сметану, куркуму и алкоголь, перемешать.
  4. Ввести опару и перемешать до однородности.
  5. Добавить муку, замесить тесто, постепенно вводя масло, чтобы оно стало эластичным и не липло.
  6. Оставить тесто в теплом месте на 2 часа до увеличения вдвое.
  7. Промыть изюм, залить кипятком на 15 минут, обсушить и смешать с мукой.
  8. Добавить к тесту изюм и цукаты, перемешать.
  9. Разделить тесто на 3 части, сформовать заготовки и выложить в формы.
  10. Оставить подходить на 30 минут.
  11. Выпекать при 180°C 30–35 минут до готовности.
  12. Охладить пояса перед подачей и украшением.

Как и с чем подавать

Паски лучше всего подавать полностью охлажденными, чтобы структура стабилизировалась и мякоть оставалась нежной. Для украшения используют глазурь, сахарную пудру, посыпки или сухофрукты, а для более современной подачи – крем-сыр или шоколад. Паска хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также может стать основой для сладких завтраков. Такая выпечка украсит праздничный стол и создаст атмосферу домашнего тепла.

Этот рецепт станет надежным основанием для пасхальной выпечки, ведь совмещает простоту приготовления и стабильный результат. Соблюдение базовых правил позволяет получить нежные, ароматные куличи без лишних сложностей.

