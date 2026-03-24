Не гірший за магазинний: домашній бейліс без яєць, який вас здивує смаком (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний домашній напій
Алкоголь не завжди потрібно купувати в магазині, адже його можна приготувати не менш смачним у домашніх умовах, як от, наприклад, шампанське з бузини. А сьогодні ми пропонуємо рецепт ніжного, насиченого та ароматного бейлісу без яєць, який легко зробити вдома. Для найкращого результату важливо обирати свіжі вершки високої жирності, якісне згущене молоко та натуральну каву – це гарантує кремову текстуру та збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати домашній бейліс
Типові помилки при приготуванні – недостатнє охолодження кави, неправильна послідовність змішування інгредієнтів або надто інтенсивне збивання, що може розділити емульсію. Досвід показує: оптимальна консистенція досягається при збиванні погружним блендером до однорідної маси. За бажанням можна замінити горілку на коньяк, ром або віскі, а какао на трішки шоколадного лікеру для більш насиченого смаку.
Інгредієнти:
- вершки 33–36% – 250 мл;
- згущене молоко – 200 г;
- горілка – 250 мл;
- ванільний цукор – 5 г;
- подвійне еспресо – 1 порція;
- какао – 1 ч.л.;
Спосіб приготування:
- Охолодити каву та вершки перед приготуванням.
- Обʼєднати вершки, згущене молоко, горілку, охолоджене еспресо, ванільний цукор і какао у високій ємності.
- Збити погружним блендером до отримання однорідної емульсії.
- Перелити напій у пляшку або банку та охолоджувати в холодильнику від 1 до 3 годин для більш насиченого смаку.
- Смакувати охолодженим, подавати з кавою або десертами за бажанням.
Як і з чим подавати
Бейліс без яєць ідеально поєднується з десертами – печивом, тістечками або шоколадом. Можна подавати у високих склянках з льодом або використовувати як додаток до кавових напоїв. Для святкового столу напій можна прикрасити шоколадною стружкою або корицею. Варіанти подачі – як самостійний десертний напій або як компонент коктейлів.
Цей бейліс виходить ніжним, кремовим і ароматним, що робить його чудовою альтернативою магазинним аналогам і дозволяє легко готувати вдома без яєць.