Не гірший за магазинний: домашній бейліс без яєць, який вас здивує смаком (відео)

Марія Швець
Бейліс без яєць
Смачний домашній напій

Алкоголь не завжди потрібно купувати в магазині, адже його можна приготувати не менш смачним у домашніх умовах, як от, наприклад, шампанське з бузини. А сьогодні ми пропонуємо рецепт ніжного, насиченого та ароматного бейлісу без яєць, який легко зробити вдома. Для найкращого результату важливо обирати свіжі вершки високої жирності, якісне згущене молоко та натуральну каву – це гарантує кремову текстуру та збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати домашній бейліс

Типові помилки при приготуванні – недостатнє охолодження кави, неправильна послідовність змішування інгредієнтів або надто інтенсивне збивання, що може розділити емульсію. Досвід показує: оптимальна консистенція досягається при збиванні погружним блендером до однорідної маси. За бажанням можна замінити горілку на коньяк, ром або віскі, а какао на трішки шоколадного лікеру для більш насиченого смаку.

Інгредієнти:

  • вершки 33–36% – 250 мл;
  • згущене молоко – 200 г;
  • горілка – 250 мл;
  • ванільний цукор – 5 г;
  • подвійне еспресо – 1 порція;
  • какао – 1 ч.л.;

Спосіб приготування:

  1. Охолодити каву та вершки перед приготуванням.
  2. Обʼєднати вершки, згущене молоко, горілку, охолоджене еспресо, ванільний цукор і какао у високій ємності.
  3. Збити погружним блендером до отримання однорідної емульсії.
  4. Перелити напій у пляшку або банку та охолоджувати в холодильнику від 1 до 3 годин для більш насиченого смаку.
  5. Смакувати охолодженим, подавати з кавою або десертами за бажанням.

Як і з чим подавати

Бейліс без яєць ідеально поєднується з десертами – печивом, тістечками або шоколадом. Можна подавати у високих склянках з льодом або використовувати як додаток до кавових напоїв. Для святкового столу напій можна прикрасити шоколадною стружкою або корицею. Варіанти подачі – як самостійний десертний напій або як компонент коктейлів.

Цей бейліс виходить ніжним, кремовим і ароматним, що робить його чудовою альтернативою магазинним аналогам і дозволяє легко готувати вдома без яєць.

