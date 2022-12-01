Гарбузово-яблучний нектар: як закрити смачний напій на зиму

Поєднання гарбуза, яблук та цитрусових дає неймовірно насичений приємний смак

Різні напої – домашні компоти або консервовані соки – можна легко приготувати в домашніх умовах. Вони виходять кориснішими і смачнішими за магазинні аналоги. Один із варіантів незвичайного коктейлю – гарбузово-яблучний нектар.

Такий напій сподобається і дітям, і дорослим. Гарбуз, яблуко та цитрусові поєднуються в ньому ідеально, даючи неповторний смак. Готується навіть без соковижималки. Рецепт гарбузово-яблучного нектару з апельсинами опублікував Youtube-канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Інгредієнти

2 кг очищеного гарбуза

2 кг очищених яблук

3 л води

600-700 г цукру

Сік 2 лимонів

Сік 3-4 апельсинів

Спосіб приготування

Помити яблука та гарбуз. Очистити від шкірки, у яблук видалити серединки, нарізати невеликими шматочками. Відправити в каструлю, залити водою, варити 30 хвилин з моменту закипання. У процесі варення знімати пінку. Помити апельсини та лимони, вичавити сік. Перебити зварені гарбуз та яблука до однорідної консистенції за допомогою блендера. Також можна охолодити й перетерти через сито. Вливаємо апельсиновий і лимонний сік, додаємо цукор. Прокип’ятити нектар 10 хвилин. Не забуваймо знімати пінку. Залити гарячий нектар у простерилізовані банки та закрутити кришками. Накрити ковдрою, залишити до повного остигання. Зберігати у прохолодному місці.

Як і з чим подавати

Гарбузово-яблучний нектар виходить досить концентрований, перед подачею його можна розбавити невеликою кількістю чистої або мінеральної води. Подавайте його охолодженим як ідеальне доповнення до сніданку або полуденку. Ним можна запивати легку випічку, наприклад, вівсяне печиво, бісквіт або несолодкі тости. Взимку його можна подавати кімнатної температури разом із сирною запіканкою чи млинцями.

Цей нектар можна використовувати як основу для смузі, додаючи банан або заморожені ягоди, а також як ароматний сироп для просочення бісквітних коржів або додавання до вівсяної каші.

Раніше "Телеграф" писав, що з гарбуза виходить чудова ікра на зиму. А також ми ділилися рецептом ароматного гарбузового джему.