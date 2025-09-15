Домашній "Живчик" вип'ють до останньої краплі: як перетворити яблука на освіжаючий напій (відео)
Готується просто — подобається всім
Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, а також яблучний десерт без цукру і глютену, який підходить для тих, хто стежить за харчуванням.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати освіжаючий домашній напій "Живчик" — натуральний яблучний лимонад, який дарує смак літа і заряд енергії для всієї родини. Цей рецепт простий, не потребує складних інгредієнтів і зберігає максимум користі фруктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "volodymyrivna0".
Як приготувати домашній "Живчик"
Інгредієнти:
- яблука – 5 кг;
- вода – 7 л;
- цукор – 300 г;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука на невеликі шматочки, не видаляючи насіння.
- Закип’ятити воду та залити нею яблука, залишити на 24 години.
- Вийняти яблука з води після настоювання.
- Додати до води цукор та лимонну кислоту.
- Закип’ятити суміш та варити 5 хвилин після закипання.
- Розлити напій у чисті банки та герметично закрити.