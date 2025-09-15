Рус

Домашній "Живчик" вип'ють до останньої краплі: як перетворити яблука на освіжаючий напій (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний напій для всієї сім'ї
Смачний напій для всієї сім'ї. Фото instagram.com

Готується просто — подобається всім

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, а також яблучний десерт без цукру і глютену, який підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати освіжаючий домашній напій "Живчик" — натуральний яблучний лимонад, який дарує смак літа і заряд енергії для всієї родини. Цей рецепт простий, не потребує складних інгредієнтів і зберігає максимум користі фруктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "volodymyrivna0".

Як приготувати домашній "Живчик"

Інгредієнти:

  • яблука – 5 кг;
  • вода – 7 л;
  • цукор – 300 г;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука на невеликі шматочки, не видаляючи насіння.
  2. Закип’ятити воду та залити нею яблука, залишити на 24 години.
  3. Вийняти яблука з води після настоювання.
  4. Додати до води цукор та лимонну кислоту.
  5. Закип’ятити суміш та варити 5 хвилин після закипання.
  6. Розлити напій у чисті банки та герметично закрити.
Теги:
#Напій #Живчик #Готуємо вдома