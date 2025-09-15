Домашній "Живчик" вип'ють до останньої краплі: як перетворити яблука на освіжаючий напій (відео)

Готується просто — подобається всім

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, а також яблучний десерт без цукру і глютену, який підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати освіжаючий домашній напій "Живчик" — натуральний яблучний лимонад, який дарує смак літа і заряд енергії для всієї родини. Цей рецепт простий, не потребує складних інгредієнтів і зберігає максимум користі фруктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "volodymyrivna0".

Як приготувати домашній "Живчик"

Інгредієнти:

яблука – 5 кг;

вода – 7 л;

цукор – 300 г;

лимонна кислота – 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування: