Дев'ятивідсотковий сир дешевший на 35 грн: ідеї заготовок для морозилки (відео)

Ароматні страви з кисломолочного сиру

Сирні заготовки – це чудовий спосіб завжди мати під рукою щось смачне для сніданку або десерту. Із сиру можна приготувати навіть пухку ароматну паску. Використовуючи якісний кисломолочний сир, можна готувати запіканки, галети, сирники та сочники, які легко заморожувати і розморожувати до споживання за необхідності.

При виборі сиру важливо звертати увагу на свіжість, однорідну текстуру та відсутність зайвої рідини. Для заморожування та випікання підходить середньожирний кисломолочний сир, який добре тримає форму. Типові помилки – використання надто рідкого або сухого сиру, що впливає на консистенцію готових страв. Для більш насиченого смаку можна додати ваніль, цедру лимона або трохи рікотти. Рецептами смачних страв з сиру, які легко можна заморозити, з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".

Як приготувати галети

Інгредієнти:

сир кисломолочний "Ферма" 9% – 600 г;

яйця – 3 шт.;

цукор або підсолоджувач – 8 ст. л.;

ванілін – за смаком;

борошно – 300–350 г;

розпушувач – 3 ч. л.;

рикотта або вершковий сир – для змащування;

фрукти або ягоди – 150–200 г;

крохмаль – 1–2 ч. л.;

Спосіб приготування:

Замісити тісто з сиру, яєць, цукру, ваніліну, борошна і розпушувача до однорідної консистенції. Розділити тісто на три частини та розкачати на пергаменті. Змастити рікоттою або вершковим сиром, викласти фруктову або ягідну начинку, присипати крохмалем і підгорнути краї. Заморозити галети на пергаменті, потім за бажанням вакуумувати. Випікати замороженими при 180°C близько 40 хв.

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

сир кисломолочний "Ферма" 9% – 550 г;

сметана – 150 г;

яйця – 3 шт.;

цукор – 50 г;

ванілін – за смаком;

цедра лимона – 1 ст. л.;

манка – 60 г;

Спосіб приготування:

Збити всі інгредієнти блендером до однорідності. Викласти у форму для випікання. Випікати при 180°C близько 1 години. Охолодити, нарізати на шматочки та заморозити або вакуумувати. Після заморозки розігріти у мікрохвильовці або залишити на ніч у холодильнику.

Як приготувати сочники

Інгредієнти:

сир кисломолочний "Ферма" 9% – 200 г;

яйце – 1 шт.;

підсолоджувач – 1–2 ст. л.;

борошно – 130 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

Начинка:

сир – 180 г;

білки – 2 шт.;

підсолоджувач, ванілін, цедра лимона – за смаком;

Спосіб приготування:

Розкачати тісто та вирізати кружечки. Викласти начинку та скласти навпіл. Викласти на пергамент та заморозити, за бажанням вакуумувати. Випікати замороженими при 180°C 20–30 хв., попередньо змастивши молоком.

Як приготувати сирники з начинкою

Інгредієнти:

сир кисломолочний "Ферма" 9% – 400 г;

жовтки – 2 шт.;

підсолоджувач – 2 ст. л.;

насіння чіа або мак – 2 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

заморожена вишня – за смаком;

Спосіб приготування:

Замісити тісто та розділити на 12 частин. Вкласти ягоду у середину та сформувати сирники. Заморозити та загорнути в плівку або вакуумувати. Смажити замороженими на мінімальному вогні без попередньої розморозки.

Як і з чим подавати

Сирні заготовки можна подавати як швидкий сніданок або десерт. Галети, сочники та сирники добре поєднуються з медом, сметаною, джемом або свіжими ягодами. Для святкової подачі – порційно на дерев’яній дошці або в невеликих формах, прикрашені ягодами та листям м’яти. Також підійдуть до чаю, кави або молочних напоїв.

