Девятипроцентный творог дешевле на 35 грн: идеи заготовок для морозилки (видео)
Ароматные блюда из творога
Творожные заготовки – это отличный способ всегда иметь под рукой что-нибудь вкусное для завтрака или десерта. Из творога можно приготовить даже пышную ароматную паску. Используя качественный творог, можно готовить запеканки, галеты, сырники и сочники, которые легко замораживать и размораживать перед употреблением при необходимости. Сейчас в сети "Сильпо" действует акция на творог "Ферма" 9% (350 г): вместо 99 грн — всего 63,99 грн (-36%). Акция длится с 19 по 25 марта 2026 года, осталось всего 2 дня, поэтому это хорошая возможность приобрести продукт для домашних заготовок по выгодной цене.
При выборе творога важно обращать внимание на свежесть, однородную текстуру и отсутствие излишней жидкости. Для замораживания и выпекания подходит тсорог, который хорошо держит форму. Типичные ошибки – использование слишком жидкого или сухого творога, что влияет на консистенцию готовых блюд. Для более насыщенного вкуса можно добавить ваниль, цедру лимона или чуть-чуть рикотты. Рецептами вкусных блюд из творога, которые легко можно заморозить, с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".
Как приготовить галеты
Ингредиенты:
- творог "Ферма" 9% – 600 г;
- яйца – 3 шт.;
- сахар или подсластитель – 8 ст. л.;
- ванилин – по вкусу;
- мука – 300–350 г;
- разрыхлитель – 3 ч. л.;
- рикотта или сливочный сыр – для смазки;
- фрукты или ягоды – 150–200 г;
- крахмал – 1–2 ч. л.;
Способ приготовления:
- Замесить тесто из творога, яиц, сахара, ванилина, муки и разрыхлителя до однородной консистенции.
- Разделить тесто на три части и раскатать на пергаменте.
- Смазать рикоттой или сливочным сыром, выложить фруктовую или ягодную начинку, присыпать крахмалом и завернуть края.
- Заморозить галеты на пергаменте, затем по желанию вакуумировать.
- Выпекать замороженными при 180°C около 40 мин.
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог "Ферма" 9% — 550 г;
- сметана – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 50 г;
- ванилин – по вкусу;
- цедра лимона – 1 ст. л.;
- манка – 60 г;
Способ приготовления:
- Сбить все ингредиенты блендером до однородности.
- Выложить в форму для выпечки.
- Выпекать при 180°C около 1 часа.
- Охладить, порезать на кусочки и заморозить либо вакуумировать.
- После заморозки разогреть в микроволновке или оставить на ночь в холодильнике.
Как приготовить сочники
Ингредиенты:
- творог "Ферма" 9% – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- подсластитель – 1–2 ст. л.;
- мука – 130 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
Начинка:
- творог – 180 г;
- белки – 2 шт.;
- подсластитель, ванилин, цедра лимона – по вкусу;
Способ приготовления:
- Раскатать тесто и вырезать кружочки.
- Выложить начинку и сложить пополам.
- Выложить на пергамент и заморозить, по желанию вакуумировать.
- Выпекать замороженными при 180°C 20–30 мин, предварительно смазав молоком.
Как приготовить сырники с начинкой
Ингредиенты:
- творог "Ферма" 9% – 400 г;
- желтки – 2 шт.;
- подсластитель – 2 ст. л.;
- семена чиа или мак – 2 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- замороженная вишня – по вкусу;
Способ приготовления:
- Замесить тесто и разделить на 12 частей.
- Уложить ягоду внутрь и сформировать сырники.
- Заморозить и завернуть в пленку или вакуумировать.
- Жарить замороженными на минимальном огне без предварительной разморозки.
Как и с чем подавать
Творожные заготовки можно подавать как быстрый завтрак или десерт. Галеты, сочники и сырники хорошо сочетаются с медом, сметаной, джемом или свежими ягодами. Для праздничной подачи порционно на деревянной доске или в небольших формах, украшенные ягодами и листьями мяты. Также подойдут к чаю, кофе или молочным напиткам.
Благодаря творогу "Ферма" 9% по акционной цене в "Сильпо" можно легко готовить домашние заготовки, экономить время и бюджет, имея всегда под рукой вкусные и полезные блюда.