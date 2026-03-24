Девятипроцентный творог дешевле на 35 грн: идеи заготовок для морозилки (видео)

Ароматные блюда из творога

Творожные заготовки – это отличный способ всегда иметь под рукой что-нибудь вкусное для завтрака или десерта. Из творога можно приготовить даже пышную ароматную паску. Используя качественный творог, можно готовить запеканки, галеты, сырники и сочники, которые легко замораживать и размораживать перед употреблением при необходимости.

При выборе творога важно обращать внимание на свежесть, однородную текстуру и отсутствие излишней жидкости. Для замораживания и выпекания подходит творог, который хорошо держит форму. Типичные ошибки – использование слишком жидкого или сухого творога, что влияет на консистенцию готовых блюд. Для более насыщенного вкуса можно добавить ваниль, цедру лимона или чуть-чуть рикотты.

Как приготовить галеты

Ингредиенты:

творог "Ферма" 9% – 600 г;

яйца – 3 шт.;

сахар или подсластитель – 8 ст. л.;

ванилин – по вкусу;

мука – 300–350 г;

разрыхлитель – 3 ч. л.;

рикотта или сливочный сыр – для смазки;

фрукты или ягоды – 150–200 г;

крахмал – 1–2 ч. л.;

Способ приготовления:

Замесить тесто из творога, яиц, сахара, ванилина, муки и разрыхлителя до однородной консистенции. Разделить тесто на три части и раскатать на пергаменте. Смазать рикоттой или сливочным сыром, выложить фруктовую или ягодную начинку, присыпать крахмалом и завернуть края. Заморозить галеты на пергаменте, затем по желанию вакуумировать. Выпекать замороженными при 180°C около 40 мин.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог "Ферма" 9% — 550 г;

сметана – 150 г;

яйца – 3 шт.;

сахар – 50 г;

ванилин – по вкусу;

цедра лимона – 1 ст. л.;

манка – 60 г;

Способ приготовления:

Сбить все ингредиенты блендером до однородности. Выложить в форму для выпечки. Выпекать при 180°C около 1 часа. Охладить, порезать на кусочки и заморозить либо вакуумировать. После заморозки разогреть в микроволновке или оставить на ночь в холодильнике.

Как приготовить сочники

Ингредиенты:

творог "Ферма" 9% – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

подсластитель – 1–2 ст. л.;

мука – 130 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

Начинка:

творог – 180 г;

белки – 2 шт.;

подсластитель, ванилин, цедра лимона – по вкусу;

Способ приготовления:

Раскатать тесто и вырезать кружочки. Выложить начинку и сложить пополам. Выложить на пергамент и заморозить, по желанию вакуумировать. Выпекать замороженными при 180°C 20–30 мин, предварительно смазав молоком.

Как приготовить сырники с начинкой

Ингредиенты:

творог "Ферма" 9% – 400 г;

желтки – 2 шт.;

подсластитель – 2 ст. л.;

семена чиа или мак – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

замороженная вишня – по вкусу;

Способ приготовления:

Замесить тесто и разделить на 12 частей. Уложить ягоду внутрь и сформировать сырники. Заморозить и завернуть в пленку или вакуумировать. Жарить замороженными на минимальном огне без предварительной разморозки.

Как и с чем подавать

Творожные заготовки можно подавать как быстрый завтрак или десерт. Галеты, сочники и сырники хорошо сочетаются с медом, сметаной, джемом или свежими ягодами. Для праздничной подачи порционно на деревянной доске или в небольших формах, украшенные ягодами и листьями мяты. Также подойдут к чаю, кофе или молочным напиткам.

