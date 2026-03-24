Девятипроцентный творог дешевле на 35 грн: идеи заготовок для морозилки (видео)

Мария Швец
Запеканка, сочники и сырники. Фото Сгенерировано ИИ

Ароматные блюда из творога

Творожные заготовки – это отличный способ всегда иметь под рукой что-нибудь вкусное для завтрака или десерта. Из творога можно приготовить даже пышную ароматную паску. Используя качественный творог, можно готовить запеканки, галеты, сырники и сочники, которые легко замораживать и размораживать перед употреблением при необходимости. Сейчас в сети "Сильпо" действует акция на творог "Ферма" 9% (350 г): вместо 99 грн — всего 63,99 грн (-36%). Акция длится с 19 по 25 марта 2026 года, осталось всего 2 дня, поэтому это хорошая возможность приобрести продукт для домашних заготовок по выгодной цене.

При выборе творога важно обращать внимание на свежесть, однородную текстуру и отсутствие излишней жидкости. Для замораживания и выпекания подходит тсорог, который хорошо держит форму. Типичные ошибки – использование слишком жидкого или сухого творога, что влияет на консистенцию готовых блюд. Для более насыщенного вкуса можно добавить ваниль, цедру лимона или чуть-чуть рикотты. Рецептами вкусных блюд из творога, которые легко можно заморозить, с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".

Как приготовить галеты

Ингредиенты:

  • творог "Ферма" 9% – 600 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар или подсластитель – 8 ст. л.;
  • ванилин – по вкусу;
  • мука – 300–350 г;
  • разрыхлитель – 3 ч. л.;
  • рикотта или сливочный сыр – для смазки;
  • фрукты или ягоды – 150–200 г;
  • крахмал – 1–2 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто из творога, яиц, сахара, ванилина, муки и разрыхлителя до однородной консистенции.
  2. Разделить тесто на три части и раскатать на пергаменте.
  3. Смазать рикоттой или сливочным сыром, выложить фруктовую или ягодную начинку, присыпать крахмалом и завернуть края.
  4. Заморозить галеты на пергаменте, затем по желанию вакуумировать.
  5. Выпекать замороженными при 180°C около 40 мин.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

  • творог "Ферма" 9% — 550 г;
  • сметана – 150 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 50 г;
  • ванилин – по вкусу;
  • цедра лимона – 1 ст. л.;
  • манка – 60 г;

Способ приготовления:

  1. Сбить все ингредиенты блендером до однородности.
  2. Выложить в форму для выпечки.
  3. Выпекать при 180°C около 1 часа.
  4. Охладить, порезать на кусочки и заморозить либо вакуумировать.
  5. После заморозки разогреть в микроволновке или оставить на ночь в холодильнике.

Как приготовить сочники

Ингредиенты:

  • творог "Ферма" 9% – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • подсластитель – 1–2 ст. л.;
  • мука – 130 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;

Начинка:

  • творог – 180 г;
  • белки – 2 шт.;
  • подсластитель, ванилин, цедра лимона – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Раскатать тесто и вырезать кружочки.
  2. Выложить начинку и сложить пополам.
  3. Выложить на пергамент и заморозить, по желанию вакуумировать.
  4. Выпекать замороженными при 180°C 20–30 мин, предварительно смазав молоком.

Как приготовить сырники с начинкой

Ингредиенты:

  • творог "Ферма" 9% – 400 г;
  • желтки – 2 шт.;
  • подсластитель – 2 ст. л.;
  • семена чиа или мак – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • замороженная вишня – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто и разделить на 12 частей.
  2. Уложить ягоду внутрь и сформировать сырники.
  3. Заморозить и завернуть в пленку или вакуумировать.
  4. Жарить замороженными на минимальном огне без предварительной разморозки.

Как и с чем подавать

Творожные заготовки можно подавать как быстрый завтрак или десерт. Галеты, сочники и сырники хорошо сочетаются с медом, сметаной, джемом или свежими ягодами. Для праздничной подачи порционно на деревянной доске или в небольших формах, украшенные ягодами и листьями мяты. Также подойдут к чаю, кофе или молочным напиткам.

Благодаря творогу "Ферма" 9% по акционной цене в "Сильпо" можно легко готовить домашние заготовки, экономить время и бюджет, имея всегда под рукой вкусные и полезные блюда.

