Хачапурі без замішування тіста: гаряча страва за півгодини (відео)

Хачапурі — це традиційна грузинська страва з тіста з сиром всередині, яка зазвичай потребує замішування та тривалого вистоювання тіста.

Втім, існує спрощений варіант — ліниві хачапурі, які готуються без складного замішування, швидко і легко. Сьогодні ми пропонуємо рецепт такого хачапурі для домашнього приготування, який підходить навіть для тих, хто цінує час та легкість у кухні. Для найкращого результату варто обирати свіжий кисломолочний сир та якісний твердий сир, який добре плавиться, а борошно просіяти, щоб тісто вийшло ніжним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати швидке хачапурі

Інгредієнти:

кисломолочний сир 2% – 150 г;

яйце – 1 шт;

борошно – 3 ст.л;

розпушувач – 1/3 ч.л;

сіль – дрібка;

сулугуні або моцарела – 30-50 г;

Спосіб приготування:

З’єднати кисломолочний сир з білком, борошном, розпушувачем та сіллю, перемішати до однорідної маси. Вологими руками сформувати човник на пергаменті або в силіконовій формі. Випікати у розігрітій духовці при 180°C 10 хвилин. Додати натертий сир у човник і випікати ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячим, за бажанням додати жовток або прикрасити зеленню.

Як і з чим подавати

Хачапурі найсмачніше подавати гарячими, одразу після запікання, щоб сир всередині залишався тягучим. Для подачі можна розбити зверху яєчний жовток або присипати свіжою зеленню. Страва добре поєднується з овочевим салатом, йогуртовим соусом або айолі. Можна подавати як сніданок, легку вечерю або закуску для гостей.