Готуємо вдома - виходить, як у ресторані: секрети ідеальної капусти у вершковому соусі (відео)
Швидка та смачна страва
Капуста – універсальний овоч, який часто використовують у традиційній кухні, а найпопулярнішою стравою з неї є борщ. Сьогодні пропонується інший варіант – запечена капуста у вершковому соусі з ароматними спеціями, яка стає самостійною стравою або чудовим гарніром. Для найкращого результату обирати щільні, соковиті головки без пошкоджених листків, а олію та вершки брати свіжі та без сторонніх запахів. Типові помилки – пересмаження капусти або недостатнє загущення соусу; щоб уникнути цього, важливо контролювати час обсмажування і густину соусу. В рецепті можливі варіації – додати часник, трохи чилі, або замінити пармезан на інший твердий сир, а бульйон – на овочевий чи курячий для різних смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати капусту у вершковому соусі
Інгредієнти:
- капуста молода (середня) – 1 шт;
- олія – 3 ст.л;
- паприка – 2 ч.л;
- базилік сушений – 1 ч.л;
- суміш спецій для грилю – 2 ч.л;
- цибуля – 1 шт;
- масло – 30 г;
- борошно – 1 ст.л;
- бульйон – 250-300 мл;
- вершки жирні – 150 мл;
- сіль, перець – за смаком;
- пармезан (за бажанням) – 100 г;
Спосіб приготування:
- Нарізати капусту крупними дольками. Обсмажити на олії до золотавої скоринки з обох сторін. Додати паприку, базилік і суміш спецій для грилю. Прибрати капусту в сторону.
- Обсмажити нарізану цибулю на олії. Додати борошно і ретельно перемішати. Влити бульйон і вершки. Додати натертий пармезан. Довести соус до бажаної консистенції і смаку.
- Повернути капусту в соус. Накрити кришкою або фольгою.
- Запікати при 180°С 30 хвилин.
Як і з чим подавати
Страву можна подавати як самостійну, так і як гарнір до м’яса, птиці або риби. Для презентації підходить посипання свіжим базиліком або петрушкою та додавання декількох крапель оливкової олії зверху. Вершковий соус добре поєднується з картоплею, рисом або свіжим хлібом. Можна запікати порційно у формочках або в одній великій страві для сімейного столу, варіюючи приправи та сир за смаком.