Готуємо вдома - виходить, як у ресторані: секрети ідеальної капусти у вершковому соусі (відео)

Швидка та смачна страва

Капуста – універсальний овоч, який часто використовують у традиційній кухні, а найпопулярнішою стравою з неї є борщ. Сьогодні пропонується інший варіант – запечена капуста у вершковому соусі з ароматними спеціями, яка стає самостійною стравою або чудовим гарніром. Для найкращого результату обирати щільні, соковиті головки без пошкоджених листків, а олію та вершки брати свіжі та без сторонніх запахів. Типові помилки – пересмаження капусти або недостатнє загущення соусу; щоб уникнути цього, важливо контролювати час обсмажування і густину соусу. В рецепті можливі варіації – додати часник, трохи чилі, або замінити пармезан на інший твердий сир, а бульйон – на овочевий чи курячий для різних смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати капусту у вершковому соусі

Інгредієнти:

капуста молода (середня) – 1 шт;

олія – 3 ст.л;

паприка – 2 ч.л;

базилік сушений – 1 ч.л;

суміш спецій для грилю – 2 ч.л;

цибуля – 1 шт;

масло – 30 г;

борошно – 1 ст.л;

бульйон – 250-300 мл;

вершки жирні – 150 мл;

сіль, перець – за смаком;

пармезан (за бажанням) – 100 г;

Спосіб приготування:

Нарізати капусту крупними дольками. Обсмажити на олії до золотавої скоринки з обох сторін. Додати паприку, базилік і суміш спецій для грилю. Прибрати капусту в сторону. Обсмажити нарізану цибулю на олії. Додати борошно і ретельно перемішати. Влити бульйон і вершки. Додати натертий пармезан. Довести соус до бажаної консистенції і смаку. Повернути капусту в соус. Накрити кришкою або фольгою. Запікати при 180°С 30 хвилин.

Як і з чим подавати

Страву можна подавати як самостійну, так і як гарнір до м’яса, птиці або риби. Для презентації підходить посипання свіжим базиліком або петрушкою та додавання декількох крапель оливкової олії зверху. Вершковий соус добре поєднується з картоплею, рисом або свіжим хлібом. Можна запікати порційно у формочках або в одній великій страві для сімейного столу, варіюючи приправи та сир за смаком.