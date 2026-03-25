Готуємо вдома - виходить, як у ресторані: секрети ідеальної капусти у вершковому соусі (відео)

Марія Швець
Автор
Капуста у вершковому соусі
Капуста у вершковому соусі. Фото Згенеровано ШІ

Швидка та смачна страва

Капуста – універсальний овоч, який часто використовують у традиційній кухні, а найпопулярнішою стравою з неї є борщ. Сьогодні пропонується інший варіант – запечена капуста у вершковому соусі з ароматними спеціями, яка стає самостійною стравою або чудовим гарніром. Для найкращого результату обирати щільні, соковиті головки без пошкоджених листків, а олію та вершки брати свіжі та без сторонніх запахів. Типові помилки – пересмаження капусти або недостатнє загущення соусу; щоб уникнути цього, важливо контролювати час обсмажування і густину соусу. В рецепті можливі варіації – додати часник, трохи чилі, або замінити пармезан на інший твердий сир, а бульйон – на овочевий чи курячий для різних смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати капусту у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • капуста молода (середня) – 1 шт;
  • олія – 3 ст.л;
  • паприка – 2 ч.л;
  • базилік сушений – 1 ч.л;
  • суміш спецій для грилю – 2 ч.л;
  • цибуля – 1 шт;
  • масло – 30 г;
  • борошно – 1 ст.л;
  • бульйон – 250-300 мл;
  • вершки жирні – 150 мл;
  • сіль, перець – за смаком;
  • пармезан (за бажанням) – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати капусту крупними дольками. Обсмажити на олії до золотавої скоринки з обох сторін. Додати паприку, базилік і суміш спецій для грилю. Прибрати капусту в сторону.
  2. Обсмажити нарізану цибулю на олії. Додати борошно і ретельно перемішати. Влити бульйон і вершки. Додати натертий пармезан. Довести соус до бажаної консистенції і смаку.
  3. Повернути капусту в соус. Накрити кришкою або фольгою.
  4. Запікати при 180°С 30 хвилин.

Як і з чим подавати

Страву можна подавати як самостійну, так і як гарнір до м’яса, птиці або риби. Для презентації підходить посипання свіжим базиліком або петрушкою та додавання декількох крапель оливкової олії зверху. Вершковий соус добре поєднується з картоплею, рисом або свіжим хлібом. Можна запікати порційно у формочках або в одній великій страві для сімейного столу, варіюючи приправи та сир за смаком.

