Готовим дома – получается, как в ресторане: секреты идеальной капусты в сливочном соусе (видео)

Капуста – универсальный овощ, часто используемый в традиционной кухне, а самым популярным блюдом из нее является борщ. Сегодня предлагается другой вариант – запеченная капуста в сливочном соусе с ароматными специями, которая становится самостоятельным блюдом или отличным гарниром. Для лучшего результата выбирать плотные, сочные головки без поврежденных листьев, а масло и сливки брать свежие и без посторонних запахов. Типичные ошибки – пережарка капусты или недостаточное загущение соуса; Чтобы избежать этого, важно контролировать время обжаривания и плотность соуса. В рецепте возможны вариации – добавить чеснок, чуть-чуть чили, или заменить пармезан на другой твердый сыр, а бульон – на овощной или куриный для разных вкусовых оттенков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить капусту в сливочном соусе

Ингредиенты:

капуста молодая (средняя) – 1 шт;

масло – 3 ст.л;

паприка – 2 ч.л;

базилик сушеный – 1 ч.л;

смесь специй для гриля – 2 ч.л;

лук – 1 шт;

масло – 30 г;

мука – 1 ст.л;

бульон – 250-300 мл;

сливки жирные – 150 мл;

соль, перец – по вкусу;

пармезан (по желанию) – 100 г;

Способ приготовления:

Нарезать капусту крупными дольками. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Добавить паприку, базилик и смесь специй для гриля. Убрать капусту в сторону. Обжарить нарезанный лук на растительном масле. Добавить муку и тщательно перемешать. Влить бульон и сливки. Добавить натертый пармезан. Довести соус до желаемой консистенции и вкуса. Повернуть капусту в соус. Накрыть крышкой или фольгой. Запекать при 180 С 30 минут.

Как и с чем подавать

Блюдо можно подавать как самостоятельное, так и как гарнир к мясу, птице или рыбе. Для презентации подходит посыпка свежим базиликом или петрушкой и добавление нескольких капель оливкового масла сверху. Сливочный соус хорошо сочетается с картофелем, рисом или свежим хлебом. Можно запекать порционно в формочках или в одном большом блюде для семейного стола, варьируя приправы и творог по вкусу.