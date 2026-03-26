Великдень по-новому: ефектна суші-паска замість класичної (відео)

Марія Швець
Автор
Трендова суші-паска
Трендова суші-паска. Фото Згенеровано ШІ

Оригінальна паска до Великодня

Окрім традиційних пасок, у 2026 році популярності набирає ідея готувати паску у вигляді суші. Рецептом однієї з них ми сьогодні хочемо поділитися, адже ця страва поєднує святкову символіку з сучасними гастрономічними трендами. Суші-паска — це приклад ф’южн-кухні, де класичні великодні форми зустрічаються з японськими інгредієнтами та техніками, створюючи яскраву й незвичну альтернативу звичним стравам. Для ідеального результату важливо обирати якісний рис для суші з високим вмістом крохмалю, свіжу рибу або перевірені морепродукти, а також стигле, але не перезріле авокадо — саме ці деталі визначають текстуру та збалансований смак готової страви. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "lilia_cooking".

Як приготувати суші-паску

Інгредієнти:

  • рис для суші – 300 г;
  • листя норі – 4–5 шт.;
  • крем-сир – 200 г;
  • огірок – 1–2 шт.;
  • крабові палички – 200 г;
  • авокадо – 1–2 шт.;
  • ікра (червона або тобіко) – 80 г;
  • креветки (відварені, очищені) – 150 г;
  • червона риба (слабосолона) – 150 г;
  • рисовий оцет – 2–3 ст. л.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Промити рис до прозорої води, відварити до готовності та заправити сумішшю рисового оцту, цукру і солі, дати охолонути.
  2. Підготувати інгредієнти: огірок і авокадо нарізати тонкими смужками, рибу – слайсами, крабові палички розділити на волокна.
  3. Вистелити форму для паски харчовою плівкою та викласти на дно шар рису та по боках, щільно утрамбувати.
  4. Додати шар норі, зверху рівномірно розподілити крем-сир.
  5. Викласти шарами огірок, авокадо, крабові палички, креветки та рибу, чергуючи з рисом і норі.
  6. Завершити верхнім шаром рису, добре утрамбувати та накрити плівкою.
  7. Поставити у холодильник щонайменше на 1–2 години для стабілізації форми.
  8. Акуратно перевернути на тарілку, зняти форму і плівку, прикрасити ікрою або рибою перед подачею.

Як і з чим подавати

Суші-паску найкраще подавати охолодженою, акуратно нарізаною порційними шматками, щоб зберегти її багатошарову структуру. Верх можна прикрасити ікрою, тонкими слайсами червоної риби або кунжутом, а для яскравішого смаку додати трохи соєвого соусу, маринованого імбиру чи васабі. Страва добре поєднується з легкими салатами або овочевими закусками, а також може виступати як центральний елемент святкового столу.

Суші-паска — це не лише ефектна страва, а й можливість експериментувати зі смаками. За бажанням можна замінити крабові палички на тунець, додати манго для солодкуватої нотки або використати копчену рибу для більш насиченого смаку. Головне — дотримуватися балансу текстур і не перевантажувати шари, щоб кожен інгредієнт гармонійно доповнював інший.

