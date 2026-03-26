Великдень по-новому: ефектна суші-паска замість класичної (відео)

Оригінальна паска до Великодня

Окрім традиційних пасок, у 2026 році популярності набирає ідея готувати паску у вигляді суші. Рецептом однієї з них ми сьогодні хочемо поділитися, адже ця страва поєднує святкову символіку з сучасними гастрономічними трендами. Суші-паска — це приклад ф’южн-кухні, де класичні великодні форми зустрічаються з японськими інгредієнтами та техніками, створюючи яскраву й незвичну альтернативу звичним стравам. Для ідеального результату важливо обирати якісний рис для суші з високим вмістом крохмалю, свіжу рибу або перевірені морепродукти, а також стигле, але не перезріле авокадо — саме ці деталі визначають текстуру та збалансований смак готової страви. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "lilia_cooking".

Як приготувати суші-паску

Інгредієнти:

рис для суші – 300 г;

листя норі – 4–5 шт.;

крем-сир – 200 г;

огірок – 1–2 шт.;

крабові палички – 200 г;

авокадо – 1–2 шт.;

ікра (червона або тобіко) – 80 г;

креветки (відварені, очищені) – 150 г;

червона риба (слабосолона) – 150 г;

рисовий оцет – 2–3 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Промити рис до прозорої води, відварити до готовності та заправити сумішшю рисового оцту, цукру і солі, дати охолонути. Підготувати інгредієнти: огірок і авокадо нарізати тонкими смужками, рибу – слайсами, крабові палички розділити на волокна. Вистелити форму для паски харчовою плівкою та викласти на дно шар рису та по боках, щільно утрамбувати. Додати шар норі, зверху рівномірно розподілити крем-сир. Викласти шарами огірок, авокадо, крабові палички, креветки та рибу, чергуючи з рисом і норі. Завершити верхнім шаром рису, добре утрамбувати та накрити плівкою. Поставити у холодильник щонайменше на 1–2 години для стабілізації форми. Акуратно перевернути на тарілку, зняти форму і плівку, прикрасити ікрою або рибою перед подачею.

Як і з чим подавати

Суші-паску найкраще подавати охолодженою, акуратно нарізаною порційними шматками, щоб зберегти її багатошарову структуру. Верх можна прикрасити ікрою, тонкими слайсами червоної риби або кунжутом, а для яскравішого смаку додати трохи соєвого соусу, маринованого імбиру чи васабі. Страва добре поєднується з легкими салатами або овочевими закусками, а також може виступати як центральний елемент святкового столу.

Суші-паска — це не лише ефектна страва, а й можливість експериментувати зі смаками. За бажанням можна замінити крабові палички на тунець, додати манго для солодкуватої нотки або використати копчену рибу для більш насиченого смаку. Головне — дотримуватися балансу текстур і не перевантажувати шари, щоб кожен інгредієнт гармонійно доповнював інший.