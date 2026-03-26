Пасха по-новому: эффектная суши-паска вместо классической (видео)

Оригинальная паска к Пасхе

Кроме традиционных пасок, в 2026 году популярность набирает идея готовить паску в виде суши. Рецептом одной из них мы сегодня хотим поделиться, ведь это блюдо объединяет праздничную символику с современными трендами. Суши-паска — это пример фьюжн-кухни, где классические пасхальные формы встречаются с японскими ингредиентами и техниками, создавая яркую и необычную альтернативу привычным блюдам. Для идеального результата важно выбирать качественный рис для суши с высоким содержанием крахмала, свежую рыбу или проверенные морепродукты, а также спелое, но не перезревшее авокадо – именно эти детали определяют текстуру и сбалансированный вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "lilia_cooking".

Как приготовить суши-паску

Ингредиенты:

рис для суши – 300 г;

листья норы – 4–5 шт.;

крем-сыр – 200 г;

огурец – 1–2 шт.;

крабовые палочки – 200 г;

авокадо – 1–2 шт.;

икра (красная или тобико) – 80 г;

креветки (отварные, очищенные) – 150 г;

красная рыба (слабосолоная) – 150 г;

рисовый уксус – 2–3 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Промыть рис до прозрачной воды, отварить до готовности и заправить смесью рисового уксуса, сахара и соли, оставить остыть. Подготовить ингредиенты: огурец и авокадо нарезать тонкими полосками, рыбу слайсами, крабовые палочки разделить на волокна. Выстлать форму для паски пищевой пленкой и выложить на дно слой риса и по бокам, плотно утрамбовать. Добавить слой норы, сверху равномерно распределить крем-сыр. Выложить слоями огурец, авокадо, крабовые палочки, креветки и рыбу, чередуя с рисом и нори. Завершить верхним слоем риса, хорошо утрамбовать и накрыть пленкой. Поставить в холодильник не менее 1–2 часов для стабилизации формы. Аккуратно перевернуть на тарелку, снять форму и плёнку, украсить икрой или рыбой перед подачей.

Как и с чем подавать

Суши-паска лучше всего подавать охлажденной, аккуратно нарезанной порционными кусками, чтобы сохранить ее многослойную структуру. Верх можно украсить икрой, тонкими слайсами красной рыбы или кунжутом, а для более яркого вкуса добавить немного соевого соуса, маринованного имбиря или васаби. Кушанье хорошо сочетается с легкими салатами или овощными закусками, а также может выступать как центральный элемент праздничного стола.

Суши-паска — это не только эффектное блюдо, но и возможность экспериментировать со вкусами. По желанию можно заменить крабовые палочки тунцом, добавить манго для сладковатой нотки или использовать копченую рыбу для более насыщенного вкуса. Главное – соблюдать баланс текстур и не перегружать слои, чтобы каждый ингредиент гармонично дополнял другой.