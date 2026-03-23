Найсмачніша паска: м’яка, волога і ароматна навіть через кілька днів (відео)

Вийде у кожного

До Великодня готують різні види пасок — від класичних здобних до сучасних варіацій, зокрема можна приготувати паску без цукру або сирну. Але сьогодні пропонується перевірений рецепт традиційної паски з насиченим смаком і вологою текстурою, яка довго залишається свіжою. Важливо обирати якісне борошно з високим вмістом білка, свіжі дріжджі та натуральне вершкове масло, адже саме вони впливають на структуру тіста і аромат. Типові помилки — недостатнє вимішування або занадто швидке випікання; як варіацію можна додати цедру цитрусових, замінити родзинки на журавлину або частково зменшити цукор, додавши більше меду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати смачну паску

Інгредієнти:

молоко – 500 мл.;

борошно – 1 кг 550 г.;

яйця – 6 шт.;

цукор – 500 г.;

дріжджі свіжі – 60 г.;

мед – 80 г.;

сметана – 100 г.;

вершкове масло – 200 г.;

ванілін або ванільний цукор – за смаком;

родзинки або інші добавки – за смаком;

Спосіб приготування:

Приготувати опару, змішавши тепле молоко з дріжджами та частиною борошна, залишити до підйому. Збити яйця з цукром до світлої пишної маси. Додати опару, мед, сметану, розтоплене вершкове масло, ванілін та перемішати. Поступово ввести борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Вимішувати тісто до утворення глютенового вікна, приблизно 20–30 хвилин. Залишити тісто підходити на 1,5–2 години до збільшення в об’ємі. Додати родзинки або інші добавки, сформувати паски та викласти у форми, заповнюючи їх на третину. Залишити заготовки ще підрости до збільшення в об’ємі. Випікати при температурі 180°C 15 хвилин, потім зменшити до 160°C і випікати ще 20–30 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Паску подавати повністю охолодженою, нарізаючи скибками. Для прикрашання можна використати глазур, цукрову пудру або горіхи. Вона добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також доповнює святковий великодній стіл разом із сирними десертами та фруктами. За бажанням можна подати з медом або вершковим кремом для більш насиченого смаку.

Цей рецепт дозволяє отримати пухку, ароматну паску з ніжною структурою, яка зберігає свіжість і смак протягом кількох днів.