Найсмачніша паска: м’яка, волога і ароматна навіть через кілька днів (відео)
Вийде у кожного
До Великодня готують різні види пасок — від класичних здобних до сучасних варіацій, зокрема можна приготувати паску без цукру або сирну. Але сьогодні пропонується перевірений рецепт традиційної паски з насиченим смаком і вологою текстурою, яка довго залишається свіжою. Важливо обирати якісне борошно з високим вмістом білка, свіжі дріжджі та натуральне вершкове масло, адже саме вони впливають на структуру тіста і аромат. Типові помилки — недостатнє вимішування або занадто швидке випікання; як варіацію можна додати цедру цитрусових, замінити родзинки на журавлину або частково зменшити цукор, додавши більше меду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як приготувати смачну паску
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл.;
- борошно – 1 кг 550 г.;
- яйця – 6 шт.;
- цукор – 500 г.;
- дріжджі свіжі – 60 г.;
- мед – 80 г.;
- сметана – 100 г.;
- вершкове масло – 200 г.;
- ванілін або ванільний цукор – за смаком;
- родзинки або інші добавки – за смаком;
Спосіб приготування:
- Приготувати опару, змішавши тепле молоко з дріжджами та частиною борошна, залишити до підйому.
- Збити яйця з цукром до світлої пишної маси.
- Додати опару, мед, сметану, розтоплене вершкове масло, ванілін та перемішати.
- Поступово ввести борошно та замісити м’яке еластичне тісто.
- Вимішувати тісто до утворення глютенового вікна, приблизно 20–30 хвилин.
- Залишити тісто підходити на 1,5–2 години до збільшення в об’ємі.
- Додати родзинки або інші добавки, сформувати паски та викласти у форми, заповнюючи їх на третину.
- Залишити заготовки ще підрости до збільшення в об’ємі.
- Випікати при температурі 180°C 15 хвилин, потім зменшити до 160°C і випікати ще 20–30 хвилин до готовності.
Як і з чим подавати
Паску подавати повністю охолодженою, нарізаючи скибками. Для прикрашання можна використати глазур, цукрову пудру або горіхи. Вона добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також доповнює святковий великодній стіл разом із сирними десертами та фруктами. За бажанням можна подати з медом або вершковим кремом для більш насиченого смаку.
Цей рецепт дозволяє отримати пухку, ароматну паску з ніжною структурою, яка зберігає свіжість і смак протягом кількох днів.