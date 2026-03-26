Постная закуска с характером: запеченные перцы с ореховым кремом и гранатом (видео)

Из перцев можно приготовить множество блюд, в частности, перец с хвостиками в томатном соке — классическую домашнюю закуску, знакомую многим с детства. Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на более современный и яркий вариант закуски из запеченных перцев с ореховой текстурой. Такое блюдо имеет средиземноморские и кавказские кулинарные оттенки, где соединение печеных овощей, орехов и зелени является базовым принципом вкуса. Для лучшего результата следует выбирать мясистые, сладкие перцы с тонкой кожурой, а орехи – свежие, без горечи, ведь именно они формируют глубину и насыщенность блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "evgeniakarpa".

Как приготовить закуску из запеченных перцев

Ингредиенты:

перец сладкий – 3 больших шт.;

чеснок – 2 зубчика;

грецкий орех – 50 г;

сок лайма – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

гранат – 50 г зерен;

кинза – небольшой пучок;

черный кунжут – 1 ч. л.;

масло (оливковое или растительное) – 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

Запечь перцы при температуре 200°C до появления подпалин со всех сторон в течение примерно 35–40 минут. Переложить горячие перцы в закрытую емкость или пакет, оставить на 10–15 минут для легкой очистки. Очистить перцы от кожуры и семян, дать стечь лишней жидкости. Подсушить грецкие орехи на сухой сковороде до легкого аромата, не пережаривая. Составить перцы, орехи, чеснок, сок лайма и соль в блендер, измельчить до однородной или слегка текстурной массы по желанию. Переложить массу в тарелку, сформовать подачу, добавить зерна граната, кинзу и черный кунжут. Полить растительным маслом перед подачей.

Как и с чем подавать

Закуску из печеных перцев лучше подавать охлажденной или комнатной температуры, намазывая на подсушенный хлеб или подавая как соус-дип. Она хорошо сочетается с мясными блюдами, сырной тарелкой или запеченными овощами. Для подачи следует добавить зерна граната, листья кинзы и немного черного кунжута – это подчеркнет как вкус, так и вид. Также можно дополнить блюдо несколькими каплями ароматного оливкового или гранатового соуса.

Эта закуска легко адаптируется под разные вкусы – вместо лайма можно использовать лимон, а кинзу заменить на петрушку для более мягкого аромата. Для более насыщенного вкуса иногда добавляют немного копченой паприки или чили. Важно не перебить природную сладость печеного перца, ведь именно она является главным акцентом этого блюда.