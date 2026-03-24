Свинина как раз на скидке: как приготовить домашнюю ветчину в пасхальную корзину

Необычайно вкусное блюдо

Вскоре Пасха, и традиционно в праздничную корзину кладут пасхальные яйца, паску и другие символические блюда. Но в этом году корзину можно сделать еще богаче и вкуснее — добавив домашнюю сочную ветчину, приготовленную из свиного окорока без кости.

Чтобы ветчина получилась идеальной, следует выбирать равномерный кусок мяса без пятен и повреждений, а приправы подбирать по вкусу, добавляя немного чеснока, паприки или кориандра для насыщенного аромата. Можно экспериментировать: часть специй заменить любимыми травами или добавить легкую остроту, чтобы блюдо стало более индивидуальным и соответствовало вкусовым вкусам. Домашняя ветчина должна оставаться нежной и сочной, а низкая температура выпечки помогает сохранить текстуру мяса и глубину вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на threads-странице "movchan_anastasiya".

Как приготовить домашнюю ветчину

Ингредиенты:

свиной окорок без кости – 1 кг;

соль пищевая – 10 г;

соль нитритная – 10 г;

сушеный чеснок – 0,5 ч.л;

сладкая паприка – 1 ч.л;

приправа к мясу (универсальная) – 0,5 ч.л;

черный перец – 0,5 ч.л;

кориандр – 0,5 ч.л;

Способ приготовления:

Мясо уложить на пищевую пленку и натереть со всех сторон смесью обычной и нитритной соли. Завернуть мясо в 6-7 слоев пищевой пленки и убрать в холодильник на 7 дней. Через неделю достать мясо и равномерно обмазать специями со всех сторон. Выпекать в духовке 3 часа при 90° на пергаменте до готовности.

Как и с чем подавать

Домашную ветчину нарезать тонкими ломтиками и добавить в пасхальную корзину или подавать как праздничную закуску. Она хорошо сочетается с домашним хлебом, маринованными овощами, свежей зеленью и легкими соусами на основе сметаны или горчицы. Украсить блюдо можно веточками петрушки, укропа или яркими кольцами перца, чтобы корзина выглядела празднично и аппетитно. Эта ветчина станет настоящей изюминкой стола, придавая вкусу и праздничному настроению.