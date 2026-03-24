Не жареные и не вареные: необычный способ приготовить яйца на завтрак

Всего три ингредиента — и на столе эффектное блюдо

Даже из таких привычных продуктов, как картофель и яйца можно приготовить необычное блюдо. Мы делились рецептом бутербродов с вареными яйцами в специях, а теперь предлагаем попробовать приготовить яйца в картофельных корзинках. Это универсальное блюдо, которое подойдет и для сытного завтрака, и для обеда.

Рецептом поделились в кулинарном блоге mydarr в Threads. Яйца в картофельных корзинках готовятся несложно и очень быстро, если использовать заранее сваренный картофель в мундире.

Ингредиенты:

Моцарелла — 50-60 г

Картофель вареный в мундире — 6 шт.

Яйца — 6 шт.

Сливочное масло растопленное — 1 ст. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Яйца в картофельных корзинках. Фото threads.com/@mydarr

Способ приготовления

В форму для маффинов выложите натертую на крупной терке моцареллу. Сверху на сыр выложите картофель. С помощью стакана с плоским дном или толкушки аккуратно раздавите картофель прямо в форме, чтобы получилась форма корзинки. Смажьте картофельную основу растопленным сливочным маслом. В каждую картофельную корзинку аккуратно разбейте по одному яйцу. Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180-200°C, на 10–15 минут.

Перед подачей на стол аккуратно достаньте корзинки из формы, поддев их ножом или лопаткой. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью или полейте любимым соусом. В качестве дополнения к яйцам в картофельных корзинках подойдет салат из свежих овощей или соленья.