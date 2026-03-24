Не жареные и не вареные: необычный способ приготовить яйца на завтрак
Всего три ингредиента — и на столе эффектное блюдо
Даже из таких привычных продуктов, как картофель и яйца можно приготовить необычное блюдо. Мы делились рецептом бутербродов с вареными яйцами в специях, а теперь предлагаем попробовать приготовить яйца в картофельных корзинках. Это универсальное блюдо, которое подойдет и для сытного завтрака, и для обеда.
Рецептом поделились в кулинарном блоге mydarr в Threads. Яйца в картофельных корзинках готовятся несложно и очень быстро, если использовать заранее сваренный картофель в мундире.
Ингредиенты:
- Моцарелла — 50-60 г
- Картофель вареный в мундире — 6 шт.
- Яйца — 6 шт.
- Сливочное масло растопленное — 1 ст. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- В форму для маффинов выложите натертую на крупной терке моцареллу.
- Сверху на сыр выложите картофель. С помощью стакана с плоским дном или толкушки аккуратно раздавите картофель прямо в форме, чтобы получилась форма корзинки.
- Смажьте картофельную основу растопленным сливочным маслом.
- В каждую картофельную корзинку аккуратно разбейте по одному яйцу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180-200°C, на 10–15 минут.
Перед подачей на стол аккуратно достаньте корзинки из формы, поддев их ножом или лопаткой. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью или полейте любимым соусом. В качестве дополнения к яйцам в картофельных корзинках подойдет салат из свежих овощей или соленья.