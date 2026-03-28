Пасхальный декор с вау-эффектом: яйца в цвете розового золота (видео)

Мария Швец
Автор
Яйца в цвете розового золота
Яйца в цвете розового золота. Фото Сгенерировано ИИ

Пасхальные яйца с вау-эффектом

Традиционно на Пасху готовят разнообразные паски и окрашивают яйца, часто выбирая классические оливковые или яркие цвета. Этот ритуал символизирует обновление и праздничную атмосферу, а современные кухни позволяют добавить в него немного креатива. Но сегодня предлагается совсем другой подход: яйца в цвете розового золота, которые смотрятся роскошно, а готовятся просто и быстро. Для наилучшего эффекта важно выбирать свежие яйца среднего размера и качественную свеклу без признаков увядания, а поталь или листовое золото – настоящее или специальное декоративное – переносить осторожно, чтобы не порвать тонкий металлический лист. Идеей с нами поделились на Instagram-странице "_sweetcraft.ua".

Декорированные таким способом яйца можно преподносить как центральный элемент пасхального стола или как праздничный подарок в корзине. Они прекрасно смотрятся на белом или деревянном подносе, дополненные свежими зелеными веточками или цветами. Также эффектно сочетаются с классическими пасками, шоколадными фигурками и другим праздничным лакомством. Такая подача создает праздничную атмосферу и делает стол более стильным и изысканным, привлекая гостей.

Как покрасить яйца розовым золотом

Ингредиенты:

  • яйца – 7–8 шт.;
  • свекла – 3 шт.;
  • уксус 9% – 2 ст.л;
  • поталь или сплошное золото – 1 листик на каждое яйцо;

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца до готовности, добавив ложку соли, затем залить холодной водой и оставить полностью остыть.
  2. Натереть свеклу на мелкой терке, добавить уксус и тщательно перемешать.
  3. Выложить яйца в свекольную массу и полностью покрыть со всех сторон, оставить на 20 минут для насыщенного цвета.
  4. Аккуратно вытереть яйца сухой салфеткой, смазать ладонь яичным белком и легкими похлопывающими движениями перенести поталь или сплошное золото на яйцо.
