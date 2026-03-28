Пасхальный декор с вау-эффектом: яйца в цвете розового золота (видео)

Пасхальные яйца с вау-эффектом

Традиционно на Пасху готовят разнообразные паски и окрашивают яйца, часто выбирая классические оливковые или яркие цвета. Этот ритуал символизирует обновление и праздничную атмосферу, а современные кухни позволяют добавить в него немного креатива. Но сегодня предлагается совсем другой подход: яйца в цвете розового золота, которые смотрятся роскошно, а готовятся просто и быстро. Для наилучшего эффекта важно выбирать свежие яйца среднего размера и качественную свеклу без признаков увядания, а поталь или листовое золото – настоящее или специальное декоративное – переносить осторожно, чтобы не порвать тонкий металлический лист. Идеей с нами поделились на Instagram-странице "_sweetcraft.ua".

Декорированные таким способом яйца можно преподносить как центральный элемент пасхального стола или как праздничный подарок в корзине. Они прекрасно смотрятся на белом или деревянном подносе, дополненные свежими зелеными веточками или цветами. Также эффектно сочетаются с классическими пасками, шоколадными фигурками и другим праздничным лакомством. Такая подача создает праздничную атмосферу и делает стол более стильным и изысканным, привлекая гостей.

Как покрасить яйца розовым золотом

Ингредиенты:

яйца – 7–8 шт.;

свекла – 3 шт.;

уксус 9% – 2 ст.л;

поталь или сплошное золото – 1 листик на каждое яйцо;

Способ приготовления: