Хумус "с перчинкой": пикантная закуска даже во время поста (видео)

Продолжается Великий пост, и этот период идеально подходит для приготовления легких, полезных и питательных блюд, в частности, дерунов с грибами или разнообразных бобовых паст. Но сегодня мы предлагаем пикантный хумус из чили – кремовую закуску из консервированного нута, которая легко готовится и придает остроту любому столу. Для блюда следует выбирать качественный консервированный нут без лишних добавок и свежий лимон, это влияет на вкус и текстуру пасты. Добавление чили можно регулировать по своим предпочтениям, а немного жидкости из нута или вода помогает получить идеальную кремовую консистенцию, избегая типичных ошибок при перебивании в блендере. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить хумус из чили

Ингредиенты:

нут консервированный – 400 г;

тахини (кунжутная паста) – 2 ст. л.;

чеснок – 1–2 зубчика;

сок лимона – 2–3 ст. л.;

чили (свежий или молотый) – по вкусу;

соль – по вкусу;

вода или жидкость из нута – 6 ст. л.;

Способ приготовления:

Поместите нут, тахини, чеснок, лимонный сок и чили в блендер. Перебить до однородной кремовой массы. Постепенно добавлять жидкость, пока хумус не приобретет желаемую текстуру. Попробовать по вкусу и при необходимости добавить соль или еще немного чили.

Как и с чем подавать

Хумус из чили хорошо подавать как закуску с хлебом, тостами или овощными палочками. Можно выкладывать его на тарелку в виде сердца или размазать ложкой для эстетической подачи, посыпать оливковым маслом, зеленью или зернами граната. Паста хорошо сочетается с легкими салатами, запеченными овощами или в дополнение к веганским сэндвичам. Блюдо отлично подходит как для домашнего обеда, так и для праздничного стола во время поста.