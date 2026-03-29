Хумус "с перчинкой": пикантная закуска даже во время поста (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Закуска получается вкусной и сытной
Продолжается Великий пост, и этот период идеально подходит для приготовления легких, полезных и питательных блюд, в частности, дерунов с грибами или разнообразных бобовых паст. Но сегодня мы предлагаем пикантный хумус из чили – кремовую закуску из консервированного нута, которая легко готовится и придает остроту любому столу. Для блюда следует выбирать качественный консервированный нут без лишних добавок и свежий лимон, это влияет на вкус и текстуру пасты. Добавление чили можно регулировать по своим предпочтениям, а немного жидкости из нута или вода помогает получить идеальную кремовую консистенцию, избегая типичных ошибок при перебивании в блендере. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить хумус из чили
Ингредиенты:
- нут консервированный – 400 г;
- тахини (кунжутная паста) – 2 ст. л.;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- сок лимона – 2–3 ст. л.;
- чили (свежий или молотый) – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- вода или жидкость из нута – 6 ст. л.;
Способ приготовления:
- Поместите нут, тахини, чеснок, лимонный сок и чили в блендер.
- Перебить до однородной кремовой массы.
- Постепенно добавлять жидкость, пока хумус не приобретет желаемую текстуру.
- Попробовать по вкусу и при необходимости добавить соль или еще немного чили.
Как и с чем подавать
Хумус из чили хорошо подавать как закуску с хлебом, тостами или овощными палочками. Можно выкладывать его на тарелку в виде сердца или размазать ложкой для эстетической подачи, посыпать оливковым маслом, зеленью или зернами граната. Паста хорошо сочетается с легкими салатами, запеченными овощами или в дополнение к веганским сэндвичам. Блюдо отлично подходит как для домашнего обеда, так и для праздничного стола во время поста.