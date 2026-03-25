Идея для праздничного стола: салат "Добрая теща", который нравится всем без исключения (видео)

Наталья Граковская
Праздничный салат с курицей, грибами и ароматной заправкой. Фото скриншот Youtube

Нежная курица, ароматные грибы и сочные овощи создают идеальное сочетание

На праздничный стол обычно принято готовить очень сытные блюда, в которых сочетаются мяса, грибы, различные овощи и соусы. Салат "Добрая теща" как раз подойдет для такого случая.

В этом блюде гармонично сочетаются нежное куриное филе, ароматные грибы и сочные овощи, а легкая, но насыщенная заправка. Салат получается не только сытным, но и довольно свежим на вкус. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты

  • Куриное филе (отварное) — 300 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца куриные — 3–4 шт.
  • Огурец свежий — 2 шт. среднего размера.
  • Кукуруза консервированная — 150–200 г
  • Зеленый лук — небольшой пучок для декора
  • Растительное масло — для пассеровки.

Для заправки:

  • Сметана — 4 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика (пропустить через пресс).
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте шампиньоны пластинками и обжарьте на сухой сковороде, пока не выйдет вся лишняя жидкость. Лук и морковь обжаривайте отдельно до мягкости.
  2. Смешайте сметану, майонез, чеснок и специи для соуса, а также добавляем сок лимона.
  3. Собираем салат на блюде. Первым слоем выкладываем нарезанное кубиками филе + сетка соуса. Далее обжаренные грибы, а сверху — лук с морковью. Третий слой — нарезанные небольшим кубиком яйца + соус. Далее выкладываем нарезанный мелким кубиком огурец, политый соком лимона, сверху — кукурузу и покрываем салат соусом. Готовое блюдо посыпаем зеленым луком.
