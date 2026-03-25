Идея для праздничного стола: салат "Добрая теща", который нравится всем без исключения (видео)

Нежная курица, ароматные грибы и сочные овощи создают идеальное сочетание

На праздничный стол обычно принято готовить очень сытные блюда, в которых сочетаются мяса, грибы, различные овощи и соусы. Салат "Добрая теща" как раз подойдет для такого случая.

В этом блюде гармонично сочетаются нежное куриное филе, ароматные грибы и сочные овощи, а легкая, но насыщенная заправка. Салат получается не только сытным, но и довольно свежим на вкус. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты

Куриное филе (отварное) — 300 г

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца куриные — 3–4 шт.

Огурец свежий — 2 шт. среднего размера.

Кукуруза консервированная — 150–200 г

Зеленый лук — небольшой пучок для декора

Растительное масло — для пассеровки.

Для заправки:

Сметана — 4 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика (пропустить через пресс).

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления: