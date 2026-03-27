Сахарные яйца для украшения паски: простой рецепт из белка и сахарной пудры (видео)

Такой декор готовится просто, а смотрится стильно и празднично

Паска – главный символ Пасхи, поэтому ее стараются украсить по-особенному. В магазинах сегодня можно найти множество вариантов декора, но не менее популярными остаются домашние украшения, созданные своими руками. Раньше мы рассказывали, как приготовить зеленый бисквит для украшения паски, а теперь предлагаем еще одну простую и эффектную идею — сахарные яйца, которые идеально подходят к пасхальной выпечке.

Такой декор выглядит нежно и современно. На его приготовление не уйдет много времени, зато результат приятно удивит. Рецептом поделились в Instagram-блоге talli_sun.

Ингредиенты:

Яичный белок – 1 шт.

Сахарная пудра — 120-150 г.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Пищевые красители – лучше всего подойдут гелевые пастельных оттенков.

Для эффекта "капель" — 1 ч. л. какао + 1-2 ст. л. воды.

Способ приготовления:

Белок взбиваем с лимонным соком до появления легкой пены. Начинаем постепенно всыпать сахарную пуду и замешиваем пластичную массу. Разделите массу на несколько частей. В каждую добавьте краситель на кончике зубочистки, чтобы цвета получились не слишком яркими. Смочите руки каплей масла или присыпьте сахарной пудрой. Отщипывайте небольшие кусочки и катайте шарики, придавая им с одной стороны слегка заостренную форму яйца. Смешайте какао с водой до состояния жидкой сметаны. Возьмите жесткую чистую кисточку или даже новую зубную щетку. Обмакните в какао и, держа над яйцами, резко проведите пальцем по щетине, создавая мелкие хаотичные брызги. Оставьте яйца на пергаменте при комнатной температуре. Через несколько часов яйца застынут, и можно будет украшать паску.

Также узнайте, как приготовить шоколадные гнезда, которыми можно украсить паску или подать на праздничный стол как печенье.