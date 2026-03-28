Свекла, грибы и еще один неожиданный ингредиент: рецепт салата, который удивит своим вкусом (видео)

Идея блюда на каждый день и на праздники

В повседневном меню всегда есть место простым и питательным салатам. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат с тунцом и огурцами, а теперь предлагаем обратить внимание на еще один вариант – салат со свеклой, грибами и соленым огурцом. В этом блюде объединены доступные продукты, которые вместе создают насыщенный вкус.

Салат получается сочным и ароматным и подойдет не только для обычного обеда или ужина, но даже для праздничного стола. Рецептом поделились на TikTok-странице vivien_kb.

Ингредиенты:

2 отварные свеклы

3 маринованных огурца

1 красная луковица

150–200 г шампиньонов

майонез

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте лук полукольцами, а шампиньоны — ломтиками. Сначала обжарьте грибы на сухой сковороде, чтобы вышла лишняя влага, а уже потом добавьте немного масла и лук. Жарьте до золотистого цвета. Свеклу натрите на терке, добавьте к ней натертый маринованный огурок, пропущенный через пресс чеснок и остывшие грибы с луком. Добавьте перец, при необходимости — соль, заправьте майонезом и перемешайте.

Этот салат можно подавать вместе с запеченным картофелем по-селянски или пюре. Также он дополнит свиные отбивные, запеченные куриные голени или домашние котлеты. Кроме того, этот салат можно подавать как намазку на хлеб.