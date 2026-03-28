Свекла, грибы и еще один неожиданный ингредиент: рецепт салата, который удивит своим вкусом (видео)
Идея блюда на каждый день и на праздники
В повседневном меню всегда есть место простым и питательным салатам. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат с тунцом и огурцами, а теперь предлагаем обратить внимание на еще один вариант – салат со свеклой, грибами и соленым огурцом. В этом блюде объединены доступные продукты, которые вместе создают насыщенный вкус.
Салат получается сочным и ароматным и подойдет не только для обычного обеда или ужина, но даже для праздничного стола. Рецептом поделились на TikTok-странице vivien_kb.
Ингредиенты:
- 2 отварные свеклы
- 3 маринованных огурца
- 1 красная луковица
- 150–200 г шампиньонов
- майонез
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте лук полукольцами, а шампиньоны — ломтиками. Сначала обжарьте грибы на сухой сковороде, чтобы вышла лишняя влага, а уже потом добавьте немного масла и лук. Жарьте до золотистого цвета.
- Свеклу натрите на терке, добавьте к ней натертый маринованный огурок, пропущенный через пресс чеснок и остывшие грибы с луком.
- Добавьте перец, при необходимости — соль, заправьте майонезом и перемешайте.
Этот салат можно подавать вместе с запеченным картофелем по-селянски или пюре. Также он дополнит свиные отбивные, запеченные куриные голени или домашние котлеты. Кроме того, этот салат можно подавать как намазку на хлеб.