Соковита та ніжна: ця куряча печінка точно усім сподобається (відео)
Печінка – це один із найпоживніших субпродуктів, багатий на вітаміни А і В12, залізо та білок.
З неї готують різноманітні страви: тушкують із овочами, смажать, готують паштети або поєднують із фруктами для контрасту смаку. Сьогодні ми пропонуємо просту та ніжну версію – курячу печінку, тушковану з яблуком, яка виходить м’якою та ароматною. Важливо обирати свіжу печінку без запаху та з рівною текстурою, а яблука краще брати солодкі або кисло-солодкі для балансу смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".
Як приготувати печінка тушковану з яблуком
Щоб печінка не стала жорсткою, обсмажуйте її на сильному вогні лише до золотистої скоринки, а потім доводьте до готовності під кришкою. Яблуко додає ніжну солодку нотку і допомагає зберегти соковитість страви. Можна замінити яблуко на грушу або додати невелику кількість вина чи бальзамічного оцту для більш яскравого аромату.
Інгредієнти:
- печінка куряча – 600 г;
- цибуля – 2 шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- борошно для панірування – 3 ст.л.;
- масло вершкове – 15 г;
- олія рослинна – 1 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Обваляти печінку в борошні та обсмажити на розігрітій суміші масла та олії до золотистої скоринки.
- Перекласти печінку на тарілку.
- Цибулю та яблуко нарізати та обсмажити на тій же сковороді до прозорості та м’якості яблука.
- Додати печінку до цибулі та яблука, посолити, поперчити та перемішати.
- Готувати під кришкою 5–7 хвилин, періодично помішуючи.
Як і з чим подавати:
Страву подають гарячою як основну або як частину нарізки на святковий стіл. Підходить до гарнірів із картоплі, рису чи каш, а також до свіжого хліба або грінок. Прикрасити можна свіжою зеленню або кільцями цибулі. Печінка з яблуком чудово поєднується з легким овочевим салатом та кисло-солодкими соусами.
Цей простий і швидкий рецепт робить курячу печінку ніжною та ароматною, а додавання яблука підкреслює її природний смак. Спробуйте цей варіант, і він обов’язково стане одним із улюблених у вашому арсеналі швидких страв.