Соковита та ніжна: ця куряча печінка точно усім сподобається (відео)

Печінка – це один із найпоживніших субпродуктів, багатий на вітаміни А і В12, залізо та білок.

З неї готують різноманітні страви: тушкують із овочами, смажать, готують паштети або поєднують із фруктами для контрасту смаку. Сьогодні ми пропонуємо просту та ніжну версію – курячу печінку, тушковану з яблуком, яка виходить м’якою та ароматною. Важливо обирати свіжу печінку без запаху та з рівною текстурою, а яблука краще брати солодкі або кисло-солодкі для балансу смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати печінка тушковану з яблуком

Щоб печінка не стала жорсткою, обсмажуйте її на сильному вогні лише до золотистої скоринки, а потім доводьте до готовності під кришкою. Яблуко додає ніжну солодку нотку і допомагає зберегти соковитість страви. Можна замінити яблуко на грушу або додати невелику кількість вина чи бальзамічного оцту для більш яскравого аромату.

Інгредієнти:

печінка куряча – 600 г;

цибуля – 2 шт.;

яблуко – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

борошно для панірування – 3 ст.л.;

масло вершкове – 15 г;

олія рослинна – 1 ст.л.;

Спосіб приготування:

Обваляти печінку в борошні та обсмажити на розігрітій суміші масла та олії до золотистої скоринки. Перекласти печінку на тарілку. Цибулю та яблуко нарізати та обсмажити на тій же сковороді до прозорості та м’якості яблука. Додати печінку до цибулі та яблука, посолити, поперчити та перемішати. Готувати під кришкою 5–7 хвилин, періодично помішуючи.

Як і з чим подавати:

Страву подають гарячою як основну або як частину нарізки на святковий стіл. Підходить до гарнірів із картоплі, рису чи каш, а також до свіжого хліба або грінок. Прикрасити можна свіжою зеленню або кільцями цибулі. Печінка з яблуком чудово поєднується з легким овочевим салатом та кисло-солодкими соусами.

Цей простий і швидкий рецепт робить курячу печінку ніжною та ароматною, а додавання яблука підкреслює її природний смак. Спробуйте цей варіант, і він обов’язково стане одним із улюблених у вашому арсеналі швидких страв.