Нежнее селедки под шубой: как приготовить салат "Министерский", который затмит все закуски на столе

В этом блюде нет привычной свеклы, а вместо соленой сельди главную роль играет копченая рыба

На праздничный стол обычно принято готовить питательные и яркие салаты, и одним из самых известных является классическая "Шуба". Но если хочется чего-нибудь новенького, можно заменить ее на салат "Министерский". Он готовится без свеклы, а вместо сельди добавляется рыба холодного копчения, что делает блюдо более нежным и ароматным.

Салат "Министерский" собирается слоями и выглядит очень аппетитно. Как приготовить это блюдо, показали на странице Instagram recepti_dariko.

Ингредиенты:

ставрида холодного копчения 1 шт.

вареный картофель 4-5 шт.

вареная морковь 2-3 шт.

вареные яйца 5 шт.

майонез

соль, перец

Вместо ставриды можно брать скумбрию холодного копчения или подкопченную форель. Однако не стоит готовить салат с рыбой горячего копчения, так как она слишком мягкая.

Способ приготовления:

Отваренный картофель натрите на крупной терке, выложите на плоскую тарелку, посолите и поперчите. Сверху смажьте майонезом. Ставриду нарежьте кубиками и выложите на слой картофеля. Сверху сделайте сеточку из майонеза. Отваренную морковь натрите на крупной терке, выложите следующим слоем салата и сделайте майонезную сеточку. Вареные яйца натрите на мелкой терке и выложите последним слоем.

Салат с копченой рыбой

Салат "Министерский" нужно готовить за 3-4 часа до подачи на стол. Он должен настояться в холодильнике, чтобы картофель пропитался ароматом копченой рыбы.