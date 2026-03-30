Нежнее селедки под шубой: как приготовить салат "Министерский", который затмит все закуски на столе
В этом блюде нет привычной свеклы, а вместо соленой сельди главную роль играет копченая рыба
На праздничный стол обычно принято готовить питательные и яркие салаты, и одним из самых известных является классическая "Шуба". Но если хочется чего-нибудь новенького, можно заменить ее на салат "Министерский". Он готовится без свеклы, а вместо сельди добавляется рыба холодного копчения, что делает блюдо более нежным и ароматным.
Салат "Министерский" собирается слоями и выглядит очень аппетитно. Как приготовить это блюдо, показали на странице Instagram recepti_dariko.
Ингредиенты:
- ставрида холодного копчения 1 шт.
- вареный картофель 4-5 шт.
- вареная морковь 2-3 шт.
- вареные яйца 5 шт.
- майонез
- соль, перец
Вместо ставриды можно брать скумбрию холодного копчения или подкопченную форель. Однако не стоит готовить салат с рыбой горячего копчения, так как она слишком мягкая.
Способ приготовления:
- Отваренный картофель натрите на крупной терке, выложите на плоскую тарелку, посолите и поперчите. Сверху смажьте майонезом.
- Ставриду нарежьте кубиками и выложите на слой картофеля. Сверху сделайте сеточку из майонеза.
- Отваренную морковь натрите на крупной терке, выложите следующим слоем салата и сделайте майонезную сеточку.
- Вареные яйца натрите на мелкой терке и выложите последним слоем.
Салат "Министерский" нужно готовить за 3-4 часа до подачи на стол. Он должен настояться в холодильнике, чтобы картофель пропитался ароматом копченой рыбы.