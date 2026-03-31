Ця знахідка зекономить ваш бюджет! Готуємо вершковий сир за ніч: ідеально для чизкейків та ролів

Такий сир виходить значно смачнішим за магазинний

У магазинах сьогодні можна знайти десятки видів м’яких сирів — класичних і з різноманітними добавками. Але їхня ціна та якість змушують замислитися, чи не простіше приготувати щось подібне вдома. Вершковий сир дійсно легко зробити власноруч із доступних інгредієнтів та без складних технологій.

Домашній вершковий сир виходить м’яким, кремовим і універсальним у використанні. Його можна намазувати на хліб чи брускети, додавати до млинців і тостів, використовувати як основу для чизкейків, кремів і десертів або ж готувати з ним солоні закуски — роли, тарталетки, канапки та соуси. Як його приготувати, показала фудблогерка Ірина Харчишина в Instagram.

Як обрати інгредієнти для вершкового сиру

Беріть лише жирну сметану (від 20%). Чим вищий відсоток жиру, тим ніжнішим і "маслянистішим" буде смак сиру. Зі знежиреної сметани вийде рідкий сир з кислим присмаком.

Йогурт теж потрібен досить жирний (від 8%), густий, без підсолоджувачів. Якщо візьмете рідкий питний йогурт, вихід готового продукту буде значно меншим, бо піде забагато сироватки.

Як приготувати вершковий сир

Для приготування 400-500 грамів сиру знадобиться 350 г жирної сметани, така ж кількість йогурту, сік половини лимона та пів чайної ложки солі.

У глибокій посудині змішуємо сметану, йогурт, лимонний сік та сіль. Добре вимішуємо. У каструлю ставимо друшляк, застеляємо марлею, складеною у 4-6 шарів або чистим тонким кухонним рушником без ворсу. Виливаємо сметанково-йогуртову суміш на марлю, накриваємо краями марлі та ставимо зверху груз (наприклад, тарілку, а на неї — банку з водою). Ставимо в холодильник.

Через 6-8 годин ви отримаєте ніжний крем-сир, ідеальний для намазування на млинці, а через 12-24 години сир стане щільним, як класична "Філадельфія", що підходить для чизкейків або ролів.