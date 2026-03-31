Эта находка сэкономит ваш бюджет! Готовим сливочный сыр за ночь: идеально для чизкейков и роллов

Такой сыр получается гораздо вкуснее магазинного

В магазинах сегодня можно найти десятки видов мягких сыров — классических и с разнообразными добавками. Но их цена и качество заставляют задуматься, не проще ли приготовить что-то подобное дома. Сливочный сыр действительно легко сделать собственноручно из доступных ингредиентов и без сложных технологий.

Домашний сливочный сыр получается мягким, кремовым и универсальным в использовании. Его можно намазывать на хлеб или брускетты, добавлять в блины и тосты, использовать как основу для чизкейков, кремов и десертов или же готовить с ним соленые закуски — роллы, тарталетки, канапе и соусы. Как его приготовить, показала фуд-блогер Ирина Харчишина в Instagram.

Как выбрать ингредиенты для сливочного сыра

Берите только жирную сметану (от 20%). Чем выше процент жира, тем более нежным и "маслянистым" будет вкус сыра. Из обезжиренной сметаны получится жидкий сыр с кислым привкусом.

Йогурт тоже нужен достаточно жирный (от 8%), густой, без подсластителей. Если возьмете жидкий питьевой йогурт, выход готового продукта будет значительно меньше, потому что уйдет слишком много сыворотки.

Как приготовить сливочный сыр

Для приготовления 400-500 г сыра понадобится 350 г жирной сметаны, такое же количество йогурта, сок половины лимона и полчайной ложки соли.

В глубокой посуде смешиваем сметану, йогурт, лимонный сок и соль. Хорошо вымешиваем. В кастрюлю ставим дуршлаг, застилаем марлей, сложенной в 4–6 слоев, или чистым тонким кухонным полотенцем без ворса. Выливаем сметанно-йогуртовую смесь на марлю, накрываем краями марли и ставим сверху груз (например, тарелку, а на нее — банку с водой). Ставим в холодильник.

Через 6-8 часов вы получите нежный крем-сыр, идеальный для намазывания на блины, а через 12-24 часа сыр станет плотным, как классическая "Филадельфия", который подойдет для чизкейков или роллов.