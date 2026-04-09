Встигнете спекти навіть у день свята: найпростіший рецепт паски до Великодня (відео)

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт пасок, як-от оригінальна паска з кардамоном, мигдалем та цукатами, що формує індивідуальний святковий стиль випічки. Але сьогодні ми пропонуємо швидку сирну паску без дріжджів і без приготування опари, яка не потребує тривалого вистоювання тіста, але виходить надзвичайно ніжною та ароматною. Для якісного результату важливо використовувати свіжий кисломолочний сир середньої вологості (9%), адже занадто сухий дасть щільну текстуру, а надто вологий може "розплисти" структуру. Також варто обирати вершкове масло не нижче 82% жирності та натуральні добавки — цедру цитрусових, добірні горіхи й сухофрукти без надлишку цукрової обробки, які формують глибший смак і аромат. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати сирну паску

Інгредієнти:

сир 9% – 450 г;

вершкове масло 82% – 180 г;

цукор – 300 г;

ванільний цукор – 2 ч. л.;

сіль – дрібка;

яйця – 6 шт.;

борошно – 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

суміш сухофруктів та горіхів – 200 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Спосіб приготування:

Збити м’яке вершкове масло з цукром та ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати сир, яйця та дрібку солі, ретельно перемішати до однорідної текстури без грудочок. Ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Додати сухофрукти, горіхи та цедру апельсина, рівномірно розподілити в масі. Розкласти тісто у форми та випікати в розігрітій до 170°C духовці режимом верх-низ приблизно 40 хвилин під фольгою, після чого допікати ще 20–30 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Сирну паску найкраще подавати повністю охолодженою, з тонким шаром молочної або цукрової глазурі, прикрашеною горіхами, цукатами або цедрою для підкреслення аромату. Вона добре поєднується з натуральним медом, ягідними соусами, вершковим маслом або легкими фруктовими джемами. Для святкової подачі можна додати свіжі ягоди, м’яту або цитрусові часточки, що підсилюють свіжість смаку.

Швидка сирна паска без опари — це зручна альтернатива класичній дріжджовій випічці, яка дозволяє отримати святковий результат без тривалого очікування. Завдяки правильному балансу інгредієнтів і дотриманню технології вона виходить ніжною, вологою та ароматною навіть у базовому виконанні.