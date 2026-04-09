Встигнете спекти навіть у день свята: найпростіший рецепт паски до Великодня (відео)
Смачна та ароматна випічка
Кожна господиня має свій фірмовий рецепт пасок, як-от оригінальна паска з кардамоном, мигдалем та цукатами, що формує індивідуальний святковий стиль випічки. Але сьогодні ми пропонуємо швидку сирну паску без дріжджів і без приготування опари, яка не потребує тривалого вистоювання тіста, але виходить надзвичайно ніжною та ароматною. Для якісного результату важливо використовувати свіжий кисломолочний сир середньої вологості (9%), адже занадто сухий дасть щільну текстуру, а надто вологий може "розплисти" структуру. Також варто обирати вершкове масло не нижче 82% жирності та натуральні добавки — цедру цитрусових, добірні горіхи й сухофрукти без надлишку цукрової обробки, які формують глибший смак і аромат. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати сирну паску
Інгредієнти:
- сир 9% – 450 г;
- вершкове масло 82% – 180 г;
- цукор – 300 г;
- ванільний цукор – 2 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- яйця – 6 шт.;
- борошно – 400 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- суміш сухофруктів та горіхів – 200 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Збити м’яке вершкове масло з цукром та ванільним цукром до пишної світлої маси.
- Додати сир, яйця та дрібку солі, ретельно перемішати до однорідної текстури без грудочок.
- Ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
- Додати сухофрукти, горіхи та цедру апельсина, рівномірно розподілити в масі.
- Розкласти тісто у форми та випікати в розігрітій до 170°C духовці режимом верх-низ приблизно 40 хвилин під фольгою, після чого допікати ще 20–30 хвилин до готовності.
Як і з чим подавати
Сирну паску найкраще подавати повністю охолодженою, з тонким шаром молочної або цукрової глазурі, прикрашеною горіхами, цукатами або цедрою для підкреслення аромату. Вона добре поєднується з натуральним медом, ягідними соусами, вершковим маслом або легкими фруктовими джемами. Для святкової подачі можна додати свіжі ягоди, м’яту або цитрусові часточки, що підсилюють свіжість смаку.
Швидка сирна паска без опари — це зручна альтернатива класичній дріжджовій випічці, яка дозволяє отримати святковий результат без тривалого очікування. Завдяки правильному балансу інгредієнтів і дотриманню технології вона виходить ніжною, вологою та ароматною навіть у базовому виконанні.