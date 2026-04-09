Успеете испечь даже в день праздника: самый простой рецепт паски (видео)

Вкусная и ароматная выпечка

Каждая хозяйка имеет свой фирменный рецепт пасок, например оригинальная паска с кардамоном, миндалем и цукатами, что формирует индивидуальный праздничный стиль выпечки. Но сегодня мы предлагаем быструю творожную паску без дрожжей и без приготовления опары, которая не требует длительного расстойки теста, но получается чрезвычайно нежной и ароматной. Для качественного результата важно использовать свежий творог средней влажности (9%), ведь слишком сухой даст плотную текстуру, особенно влажный может "расплыть" структуру. Также следует выбирать сливочное масло не ниже 82% жирности и натуральные добавки – цедру цитрусовых, отборные орехи и сухофрукты без избытка сахарной обработки, которые формируют более глубокий вкус и аромат. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить творожную паску

Ингредиенты:

творог 9% – 450 г;

сливочное масло 82% – 180 г;

сахар – 300 г;

ванильный сахар – 2 ч. л.;

соль – щепотка;

яйца – 6 шт.;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

смесь сухофруктов и орехов – 200 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Способ приготовления:

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить творог, яйца и щепотку соли, тщательно перемешать до однородной текстуры без комочков. Ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Добавить сухофрукты, орехи и цедру апельсина, равномерно распределить в массе. Разложить тесто в формы и выпекать в разогретой до 170°C духовке режимом верх-низ около 40 минут под фольгой, после чего допекать еще 20–30 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Творожную паску лучше подавать полностью охлажденной, с тонким слоем молочной или сахарной глазури, украшенной орехами, цукатами или цедрой для подчеркивания аромата. Она хорошо сочетается с натуральным медом, ягодными соусами, сливочным маслом или легкими фруктовыми джемами. Для праздничной подачи можно добавить свежие ягоды, мяту или цитрусовые дольки, усиливающие свежесть вкуса.

Быстрая творожная паска без опары – это удобная альтернатива классической дрожжевой выпечке, которая позволяет получить праздничный результат без длительного ожидания. Благодаря правильному балансу ингредиентов и соблюдению технологии, она получается нежной, влажной и ароматной даже в базовом исполнении.