Успеете испечь даже в день праздника: самый простой рецепт паски (видео)
Вкусная и ароматная выпечка
Каждая хозяйка имеет свой фирменный рецепт пасок, например оригинальная паска с кардамоном, миндалем и цукатами, что формирует индивидуальный праздничный стиль выпечки. Но сегодня мы предлагаем быструю творожную паску без дрожжей и без приготовления опары, которая не требует длительного расстойки теста, но получается чрезвычайно нежной и ароматной. Для качественного результата важно использовать свежий творог средней влажности (9%), ведь слишком сухой даст плотную текстуру, особенно влажный может "расплыть" структуру. Также следует выбирать сливочное масло не ниже 82% жирности и натуральные добавки – цедру цитрусовых, отборные орехи и сухофрукты без избытка сахарной обработки, которые формируют более глубокий вкус и аромат. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить творожную паску
Ингредиенты:
- творог 9% – 450 г;
- сливочное масло 82% – 180 г;
- сахар – 300 г;
- ванильный сахар – 2 ч. л.;
- соль – щепотка;
- яйца – 6 шт.;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- смесь сухофруктов и орехов – 200 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить творог, яйца и щепотку соли, тщательно перемешать до однородной текстуры без комочков.
- Ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Добавить сухофрукты, орехи и цедру апельсина, равномерно распределить в массе.
- Разложить тесто в формы и выпекать в разогретой до 170°C духовке режимом верх-низ около 40 минут под фольгой, после чего допекать еще 20–30 минут до готовности.
Как и с чем подавать
Творожную паску лучше подавать полностью охлажденной, с тонким слоем молочной или сахарной глазури, украшенной орехами, цукатами или цедрой для подчеркивания аромата. Она хорошо сочетается с натуральным медом, ягодными соусами, сливочным маслом или легкими фруктовыми джемами. Для праздничной подачи можно добавить свежие ягоды, мяту или цитрусовые дольки, усиливающие свежесть вкуса.
Быстрая творожная паска без опары – это удобная альтернатива классической дрожжевой выпечке, которая позволяет получить праздничный результат без длительного ожидания. Благодаря правильному балансу ингредиентов и соблюдению технологии, она получается нежной, влажной и ароматной даже в базовом исполнении.