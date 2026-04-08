Ароматний борщ готується так: класичний рецепт, з яким страва завжди вдається (відео)

Апетитний борщ можна легко приготувати

Український червоний борщ — це справжнє мистецтво. Кожен кулінар має свій улюблений рецепт, а часто ще й не один. Ми розповідали, як приготувати його з фрикадельками. Тепер ділимось рецептом класичного червоного борщу.

Рецептом борщу поділились на ютуб-каналі "Готуємо разом". Бульйон готується на реберцях з додаванням м’яса, а свіжа зелень надає страві особливого аромату.

Інгредієнти:

Свинина (м’якоть) — 400 г

Свинні ребра — 400 г

Буряк — 3-5 шт. (середнього розміру)

Картопля — 7-10 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт. (велика)

Капуста білокачанна — 1/2 невеликого качана

Томатна паста — 70 г

Сметана — 4-5 ст. л.

Лавровий лист — 3-5 шт.

Перець горошком

Зелень свіжа (кріп, петрушка)

Сіль

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати середніми шматками. Овочі очистити та нарізати: Картоплю — кубиками. Моркву — великими кубиками для варіння та натерти на тертці для пасерування. Буряк — натерти на крупній тертці. Цибулю потрібно дрібно нарізати, а капусту — шаткувати. Для бульйону залити м'ясо холодною водою (приблизно 4 л), довести до кипіння. Зняти піну, додати цілу моркву та варити до готовності м'яса. Розігріти олію в каструлі, пасерувати цибулю до золотистого кольору. Додати натерту моркву та буряк, тушкувати до м'якості. Додати томатну пасту, тушкувати ще кілька хвилин. Додати в бульйон картоплю, варити 10 хвилин. Додати пасеровані овочі, капусту, лавровий лист, перець горошком. Варити ще 15-20 хвилин до готовності капусти. За 5 хвилин до кінця варіння додати сметану, перемішати. Додати дрібно нарізану зелень, відбалансувати сіль.

Після того, як вимкнули вогонь, борщ слід накрити кришкою і дати йому настоятися — це дуже важливий момент. Також ми розповідали про цікавий кулінарний лайфхак, який допоможе зберегти яскраво-червоний колір борщу.