Ароматний борщ готується так: класичний рецепт, з яким страва завжди вдається (відео)
Апетитний борщ можна легко приготувати
Український червоний борщ — це справжнє мистецтво. Кожен кулінар має свій улюблений рецепт, а часто ще й не один. Ми розповідали, як приготувати його з фрикадельками. Тепер ділимось рецептом класичного червоного борщу.
Рецептом борщу поділились на ютуб-каналі "Готуємо разом". Бульйон готується на реберцях з додаванням м’яса, а свіжа зелень надає страві особливого аромату.
Інгредієнти:
- Свинина (м’якоть) — 400 г
- Свинні ребра — 400 г
- Буряк — 3-5 шт. (середнього розміру)
- Картопля — 7-10 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква — 1 шт. (велика)
- Капуста білокачанна — 1/2 невеликого качана
- Томатна паста — 70 г
- Сметана — 4-5 ст. л.
- Лавровий лист — 3-5 шт.
- Перець горошком
- Зелень свіжа (кріп, петрушка)
- Сіль
Спосіб приготування:
- М'ясо нарізати середніми шматками. Овочі очистити та нарізати:
- Картоплю — кубиками. Моркву — великими кубиками для варіння та натерти на тертці для пасерування.
- Буряк — натерти на крупній тертці. Цибулю потрібно дрібно нарізати, а капусту — шаткувати.
- Для бульйону залити м'ясо холодною водою (приблизно 4 л), довести до кипіння. Зняти піну, додати цілу моркву та варити до готовності м'яса.
- Розігріти олію в каструлі, пасерувати цибулю до золотистого кольору. Додати натерту моркву та буряк, тушкувати до м'якості. Додати томатну пасту, тушкувати ще кілька хвилин.
- Додати в бульйон картоплю, варити 10 хвилин. Додати пасеровані овочі, капусту, лавровий лист, перець горошком.
- Варити ще 15-20 хвилин до готовності капусти. За 5 хвилин до кінця варіння додати сметану, перемішати. Додати дрібно нарізану зелень, відбалансувати сіль.
Після того, як вимкнули вогонь, борщ слід накрити кришкою і дати йому настоятися — це дуже важливий момент. Також ми розповідали про цікавий кулінарний лайфхак, який допоможе зберегти яскраво-червоний колір борщу.