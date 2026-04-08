Ароматний борщ готується так: класичний рецепт, з яким страва завжди вдається (відео)

Наталя Граковська
Автор
Чудовий рецепт борщу
Чудовий рецепт борщу. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Апетитний борщ можна легко приготувати

Український червоний борщ — це справжнє мистецтво. Кожен кулінар має свій улюблений рецепт, а часто ще й не один. Ми розповідали, як приготувати його з фрикадельками. Тепер ділимось рецептом класичного червоного борщу.

Рецептом борщу поділились на ютуб-каналі "Готуємо разом". Бульйон готується на реберцях з додаванням м’яса, а свіжа зелень надає страві особливого аромату.

Інгредієнти:

  • Свинина (м’якоть) — 400 г
  • Свинні ребра — 400 г
  • Буряк — 3-5 шт. (середнього розміру)
  • Картопля — 7-10 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква — 1 шт. (велика)
  • Капуста білокачанна — 1/2 невеликого качана
  • Томатна паста — 70 г
  • Сметана — 4-5 ст. л.
  • Лавровий лист — 3-5 шт.
  • Перець горошком
  • Зелень свіжа (кріп, петрушка)
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. М'ясо нарізати середніми шматками. Овочі очистити та нарізати:
  2. Картоплю — кубиками. Моркву — великими кубиками для варіння та натерти на тертці для пасерування.
  3. Буряк — натерти на крупній тертці. Цибулю потрібно дрібно нарізати, а капусту — шаткувати.
  4. Для бульйону залити м'ясо холодною водою (приблизно 4 л), довести до кипіння. Зняти піну, додати цілу моркву та варити до готовності м'яса.
  5. Розігріти олію в каструлі, пасерувати цибулю до золотистого кольору. Додати натерту моркву та буряк, тушкувати до м'якості. Додати томатну пасту, тушкувати ще кілька хвилин.
  6. Додати в бульйон картоплю, варити 10 хвилин. Додати пасеровані овочі, капусту, лавровий лист, перець горошком.
  7. Варити ще 15-20 хвилин до готовності капусти. За 5 хвилин до кінця варіння додати сметану, перемішати. Додати дрібно нарізану зелень, відбалансувати сіль.

Після того, як вимкнули вогонь, борщ слід накрити кришкою і дати йому настоятися — це дуже важливий момент. Також ми розповідали про цікавий кулінарний лайфхак, який допоможе зберегти яскраво-червоний колір борщу.

