Ароматный борщ готовится так: классический рецепт, с которым блюдо всегда удается (видео)

Наталья Граковская
Автор
Прекрасный рецепт борща
Прекрасный рецепт борща. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Аппетитный борщ можно легко приготовить

Украинский красный борщ – это настоящее искусство. У каждого кулинара свой любимый рецепт, а часто еще и не один. Мы рассказывали, как приготовить его с фрикадельками. Теперь делимся рецептом классического красного борща.

Рецептом борща поделились на ютуб-канале "Готовим вместе". Бульон готовится на ребрышках с добавлением мяса, а свежая зелень придает блюду особый аромат.

Ингредиенты:

  • Свинина (мякоть) — 400 г
  • Свинные ребра — 400 г
  • Свекла – 3-5 шт. (среднего размера)
  • Картофель – 7-10 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт. (большая)
  • Капуста белокочанная — 1/2 небольшого кочана.
  • Томатная паста — 70 г
  • Сметана — 4-5 ст. л.
  • Лавровый лист – 3-5 шт.
  • Перец горошком
  • Зелень свежая (укроп, петрушка)
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Мясо порезать средними кусками. Овощи очистить и нарезать:
  2. Картофель – кубиками. Морковь – большими кубиками для варки и натереть на терке для пассерования.
  3. Свеклу – натереть на крупной терке. Лук нужно мелко нарезать, а капусту – шинковать.
  4. Для бульона залить мясо холодной водой (около 4 л), довести до кипения. Снять пену, добавить морковь и варить до готовности мяса.
  5. Разогреть масло в кастрюле, пассеровать лук до золотистого цвета. Добавить натертую морковь и свеклу, тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, тушить еще несколько минут.
  6. Добавить в бульон картофель, варить 10 минут. Добавить пассерованные овощи, капусту, лавровый лист, перец горошком.
  7. Варить еще 15-20 минут до готовности капусты. За 5 минут до конца варки добавить сметану, перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, отбалансировать соль.

После отключения огня борщ следует накрыть крышкой и дать ему настояться — это очень важный момент. Также мы рассказывали об интересном кулинарном лайфхаке, который поможет сохранить алый цвет борща.

