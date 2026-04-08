Ароматный борщ готовится так: классический рецепт, с которым блюдо всегда удается (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитный борщ можно легко приготовить
Украинский красный борщ – это настоящее искусство. У каждого кулинара свой любимый рецепт, а часто еще и не один. Мы рассказывали, как приготовить его с фрикадельками. Теперь делимся рецептом классического красного борща.
Рецептом борща поделились на ютуб-канале "Готовим вместе". Бульон готовится на ребрышках с добавлением мяса, а свежая зелень придает блюду особый аромат.
Ингредиенты:
- Свинина (мякоть) — 400 г
- Свинные ребра — 400 г
- Свекла – 3-5 шт. (среднего размера)
- Картофель – 7-10 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт. (большая)
- Капуста белокочанная — 1/2 небольшого кочана.
- Томатная паста — 70 г
- Сметана — 4-5 ст. л.
- Лавровый лист – 3-5 шт.
- Перец горошком
- Зелень свежая (укроп, петрушка)
- Соль
Способ приготовления:
- Мясо порезать средними кусками. Овощи очистить и нарезать:
- Картофель – кубиками. Морковь – большими кубиками для варки и натереть на терке для пассерования.
- Свеклу – натереть на крупной терке. Лук нужно мелко нарезать, а капусту – шинковать.
- Для бульона залить мясо холодной водой (около 4 л), довести до кипения. Снять пену, добавить морковь и варить до готовности мяса.
- Разогреть масло в кастрюле, пассеровать лук до золотистого цвета. Добавить натертую морковь и свеклу, тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, тушить еще несколько минут.
- Добавить в бульон картофель, варить 10 минут. Добавить пассерованные овощи, капусту, лавровый лист, перец горошком.
- Варить еще 15-20 минут до готовности капусты. За 5 минут до конца варки добавить сметану, перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, отбалансировать соль.
После отключения огня борщ следует накрыть крышкой и дать ему настояться — это очень важный момент. Также мы рассказывали об интересном кулинарном лайфхаке, который поможет сохранить алый цвет борща.