Ароматный борщ готовится так: классический рецепт, с которым блюдо всегда удается (видео)

Аппетитный борщ можно легко приготовить

Украинский красный борщ – это настоящее искусство. У каждого кулинара свой любимый рецепт, а часто еще и не один. Мы рассказывали, как приготовить его с фрикадельками. Теперь делимся рецептом классического красного борща.

Рецептом борща поделились на ютуб-канале "Готовим вместе". Бульон готовится на ребрышках с добавлением мяса, а свежая зелень придает блюду особый аромат.

Ингредиенты:

Свинина (мякоть) — 400 г

Свинные ребра — 400 г

Свекла – 3-5 шт. (среднего размера)

Картофель – 7-10 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт. (большая)

Капуста белокочанная — 1/2 небольшого кочана.

Томатная паста — 70 г

Сметана — 4-5 ст. л.

Лавровый лист – 3-5 шт.

Перец горошком

Зелень свежая (укроп, петрушка)

Соль

Способ приготовления:

Мясо порезать средними кусками. Овощи очистить и нарезать: Картофель – кубиками. Морковь – большими кубиками для варки и натереть на терке для пассерования. Свеклу – натереть на крупной терке. Лук нужно мелко нарезать, а капусту – шинковать. Для бульона залить мясо холодной водой (около 4 л), довести до кипения. Снять пену, добавить морковь и варить до готовности мяса. Разогреть масло в кастрюле, пассеровать лук до золотистого цвета. Добавить натертую морковь и свеклу, тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, тушить еще несколько минут. Добавить в бульон картофель, варить 10 минут. Добавить пассерованные овощи, капусту, лавровый лист, перец горошком. Варить еще 15-20 минут до готовности капусты. За 5 минут до конца варки добавить сметану, перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, отбалансировать соль.

После отключения огня борщ следует накрыть крышкой и дать ему настояться — это очень важный момент. Также мы рассказывали об интересном кулинарном лайфхаке, который поможет сохранить алый цвет борща.