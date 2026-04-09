Приготуйте такий борщ — і домашні цілуватимуть вам руки: галицький рецепт (відео)

Наталя Граковська
Старовинний рецепт борщу. Фото pexels.com

В давнину борщ варили саме так

Кожен український кулінар має свій рецепт борщу. І їх є чимало видів — наприклад, ми розповідали, як зварити різдвяний борщ з вушками. Тепер ділимось старовинним галицьким рецептом борщу.

В цій страві не використовуються ані картопля, ані томатна складова — лише сирі і квашені буряки. Як приготувати давній український борщ з квасом, розповіли на ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

  • свинина — 300 г.
  • копчені ребра — 200 г.
  • сирий буряк — 1 шт.
  • квашений буряк — 1 шт.
  • смалець — 1,5 столові ложки
  • буряковий квас — 350 мл.
  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 3 шт.
  • борошно — 1 столова ложка
  • білокачанна капуста — 1 шт.
  • чорний перець горошком — 10 шт.
  • сіль — до смаку

Спосіб приготування:

  1. М’ясо та ребра перекладаємо в каструлю з водою та варимо бульйон. Сирий буряк та квашений буряк ділимо на дві частини — одна буде варитись, а інша — тушкуватись.
  2. Половину сирого буряка та квашеного буряка нарізаємо. Додаємо до м’яса. Також кладемо перець горошком.
  3. Розтоплюємо на сковорідці смалець. Обсмажуємо нарізані шматочками залишки буряків 5-7 хвилин.
  4. Вливаємо туди половину бурякового квасу, тушкуємо хвилин 15-20. На іншій сковорідці обсмажуємо нарізану цибулю. Додаємо натерту моркву та готуємо разом з цибулею до м’якості.
  5. До моркви з цибулею додаємо трохи борошна, перемішуємо та готуємо кілька хвилин. В бульйон додаємо нарізану капусту за 15 хвилин до кінця приготування. За 2-3 хвилини перекладаємо в борщ засмажки — морквяну та бурякову.
  6. До смаку солимо. Паралельно доводимо до кипіння решту бурякового квасу. Вливаємо в борщ, вимикаємо.

Можна куштувати одразу, однак найсмачніше дати йому настоятись. Їжте його гарячим, зі свіжою зеленню та сметаною. Також до борщу пасуватиме хліб з апетитною м’ясною намазкою або шматочком запеченого сала.

