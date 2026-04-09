Приготовьте такой борщ — и домашние будут целовать руки: галицкий рецепт (видео)
В древности борщ варили именно так
Каждый украинский кулинар имеет свой рецепт борща. И их немало видов — например, мы рассказывали, как сварить рождественский борщ с ушками. Теперь делимся старинным галицким рецептом борща.
В этом блюде не используется ни картофель, ни томатная составляющая — только сырая и квашеная свекла. Как приготовить давний украинский борщ с квасом, рассказали на ютуб-канале "Наші Бесаги".
Ингредиенты:
- свинина — 300 г.
- копченые ребра — 200 г.
- сырая свекла — 1 шт.
- квашеная свекла — 1 шт.
- смалец — 1,5 столовые ложки
- свекольный квас – 350 мл.
- лук – 2 шт.
- морковь – 3 шт.
- мука — 1 столовая ложка
- белокочанная капуста – 1 шт.
- черный перец горошком – 10 шт.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо и ребра перекладываем в кастрюлю с водой и варим бульон. Сырую свеклу и квашеную свеклу делим на две части — одна будет вариться, а другая — тушиться.
- Половину сырой свеклы и квашеной свеклы нарезаем. Добавляем в мясо. Также кладем перец горошком.
- Растапливаем на сковороде смалец. Обжариваем нарезанные кусочками остатки свеклы 5-7 минут.
- Вливаем туда половину свекловичного кваса, тушим минут 15-20. На другой сковороде обжариваем нарезанный лук. Добавляем натертую морковь и готовим вместе с луком к мягкости.
- В морковь с луком добавляем немного муки, перемешиваем и готовим несколько минут. В бульон добавляем нарезанную капусту за 15 минут до приготовления. Через 2-3 минуты перекладываем в борщ зажарки — морковную и свекловичную.
- По вкусу солим. Параллельно доводим до кипения остаток свекловичного кваса. Вливаем в борщ, выключаем.
Можно пробовать сразу, но вкуснее всего дать ему настояться. Ешьте его горячим, со свежей зеленью и сметаной. Также к борщу будет подходить хлеб с аппетитной мясной намазкой или кусочком запеченного сала.