Приготовьте такой борщ — и домашние будут целовать руки: галицкий рецепт (видео)

В древности борщ варили именно так

Каждый украинский кулинар имеет свой рецепт борща. И их немало видов — например, мы рассказывали, как сварить рождественский борщ с ушками. Теперь делимся старинным галицким рецептом борща.

В этом блюде не используется ни картофель, ни томатная составляющая — только сырая и квашеная свекла. Как приготовить давний украинский борщ с квасом, рассказали на ютуб-канале "Наші Бесаги".

Ингредиенты:

свинина — 300 г.

копченые ребра — 200 г.

сырая свекла — 1 шт.

квашеная свекла — 1 шт.

смалец — 1,5 столовые ложки

свекольный квас – 350 мл.

лук – 2 шт.

морковь – 3 шт.

мука — 1 столовая ложка

белокочанная капуста – 1 шт.

черный перец горошком – 10 шт.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Мясо и ребра перекладываем в кастрюлю с водой и варим бульон. Сырую свеклу и квашеную свеклу делим на две части — одна будет вариться, а другая — тушиться. Половину сырой свеклы и квашеной свеклы нарезаем. Добавляем в мясо. Также кладем перец горошком. Растапливаем на сковороде смалец. Обжариваем нарезанные кусочками остатки свеклы 5-7 минут. Вливаем туда половину свекловичного кваса, тушим минут 15-20. На другой сковороде обжариваем нарезанный лук. Добавляем натертую морковь и готовим вместе с луком к мягкости. В морковь с луком добавляем немного муки, перемешиваем и готовим несколько минут. В бульон добавляем нарезанную капусту за 15 минут до приготовления. Через 2-3 минуты перекладываем в борщ зажарки — морковную и свекловичную. По вкусу солим. Параллельно доводим до кипения остаток свекловичного кваса. Вливаем в борщ, выключаем.

Можно пробовать сразу, но вкуснее всего дать ему настояться. Ешьте его горячим, со свежей зеленью и сметаной. Также к борщу будет подходить хлеб с аппетитной мясной намазкой или кусочком запеченного сала.