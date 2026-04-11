Мясной деликатес, который может приготовить каждый: он должен быть в вашем холодильнике (видео)

Наталья Граковская
Очень вкусная мясная закуска. Фото Андрей Клюс

Аппетитный рулет на праздничный стол

Мясные закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить нежнейшую запеченную говядину, которая просто распадается на волокна. Теперь делимся рецептом сочного куриного рулета.

Как его приготовить, рассказал на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс. Эта мясная закуска готовится всего из нескольких ингредиентов, но ее вкус и сочность вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Куриное бедро — 1,1 кг
  • Соль 10-15 г
  • Любимые специи

Для смазки мяса:

  • Горчица мягкая — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Масло растительное — 20 г
  • Паприка копченая — 10 г

Способ приготовления:

  1. Зачищаем мясо. От бедра отделяем кость, стараясь отделить как можно больше мяса. Также осторожно снимаем шкурку и откладываем пока в сторону.
  2. Мясо же – как бедро, так и филе, нарезаем средними кусочками. Использование двух видов мяса обеспечит интересную текстуру.
  3. Перекладываем мясо в большую миску, засыпаем специями и солью, тщательно вымешиваем. Отделенную кожуру также натираем специями. Накрываем пищевой плёнкой и ставим в холодильник на 12 часов.
  4. Рукав для запекания разрезаем и выкладываем пластом. Из миски с мясом достаем замаринованную кожуру и выкладываем ее в один слой на часть рукава, чтобы края заходили друг на друга.
  5. На центр шкурок выкладываем подготовленное мясо. Плотно заворачиваем рулет, окутывая край рукава. Получаем "конфету", завязываем ее с обеих сторон крепко, чтобы внутри было минимум воздуха.
  6. Выкладываем колбасу в духовку, разогретую до 80 градусов на 3,5 часа. После этого снимаем рукав и выкладываем рулет на противень. Смешиваем отдельно в мисочке все ингредиенты для глазирования мяса.
  7. Щедро смазываем мясо смесью. Возвращаем рулет в духовку на 10-15 минут при 220 градусах. Ориентируемся на золотистую корочку.

Рулет оставляем до остывания — и можно нарезать и пробовать. Также мы делились рецептом красивого и вкусного шницеля "Цезарь".

