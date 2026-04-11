Мясной деликатес, который может приготовить каждый: он должен быть в вашем холодильнике (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитный рулет на праздничный стол
Мясные закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить нежнейшую запеченную говядину, которая просто распадается на волокна. Теперь делимся рецептом сочного куриного рулета.
Как его приготовить, рассказал на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс. Эта мясная закуска готовится всего из нескольких ингредиентов, но ее вкус и сочность вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Куриное бедро — 1,1 кг
- Соль 10-15 г
- Любимые специи
Для смазки мяса:
- Горчица мягкая — 30 г
- Мед — 30 г
- Масло растительное — 20 г
- Паприка копченая — 10 г
Способ приготовления:
- Зачищаем мясо. От бедра отделяем кость, стараясь отделить как можно больше мяса. Также осторожно снимаем шкурку и откладываем пока в сторону.
- Мясо же – как бедро, так и филе, нарезаем средними кусочками. Использование двух видов мяса обеспечит интересную текстуру.
- Перекладываем мясо в большую миску, засыпаем специями и солью, тщательно вымешиваем. Отделенную кожуру также натираем специями. Накрываем пищевой плёнкой и ставим в холодильник на 12 часов.
- Рукав для запекания разрезаем и выкладываем пластом. Из миски с мясом достаем замаринованную кожуру и выкладываем ее в один слой на часть рукава, чтобы края заходили друг на друга.
- На центр шкурок выкладываем подготовленное мясо. Плотно заворачиваем рулет, окутывая край рукава. Получаем "конфету", завязываем ее с обеих сторон крепко, чтобы внутри было минимум воздуха.
- Выкладываем колбасу в духовку, разогретую до 80 градусов на 3,5 часа. После этого снимаем рукав и выкладываем рулет на противень. Смешиваем отдельно в мисочке все ингредиенты для глазирования мяса.
- Щедро смазываем мясо смесью. Возвращаем рулет в духовку на 10-15 минут при 220 градусах. Ориентируемся на золотистую корочку.
Рулет оставляем до остывания — и можно нарезать и пробовать. Также мы делились рецептом красивого и вкусного шницеля "Цезарь".