Вкуснее, чем вы думаете: бюджетное украинское блюдо, которое затмит котлеты и отбивные (видео)
Читати українською
Простое и вкусное блюдо
Бюджетные рецепты могут быть очень вкусными. Если вы готовили печень с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт. Это гречаники, или, как их называют, гречневые сеченики — сытное и вкуснейшее блюдо украинской кухни.
Возможно, когда-то гречку добавляли для экономии мяса, но со временем блюдо стало самодостаточным. Аппетитным рецептом поделились на ютуб-канале "Наши Бесаги".
Ингредиенты:
- гречка – 220-240 граммов сырой или 440-500 граммов вареной
- мясной фарш — 400-450 граммов
- яйцо – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- мука — 50-100 граммов
- томатный соус – 1 ст. л.
- соль
- перец
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Гречку отвариваем и остужаем. Смешиваем ее с фаршем.
- Вбиваем куриное яйцо в гречневую массу, солим и перчим по вкусу. Добавляем луковицу, натертую на терке или пропущенную через мясорубку. Все тщательно перемешиваем.
- Фарш отбиваем и откладываем на время — чтобы настоялся. Прогреваем сковороду с растительным маслом. Из гречишного фарша лепим шарики или небольшие котлетки.
- Обваливаем их в муке и обжариваем на разогретом масле с обеих сторон. Нужна аппетитная золотистая корочка.
- Обжариваем нарезанную луковицу. Натираем морковь и тоже обжариваем вместе с луком. Добавляем муку, жарим еще несколько минут.
- Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту или соус. Перемешиваем, приливаем немного горячей воды. Выкладываем в соус гречаники.
- Тушим все вместе 20-25 минут. После этого можно посыпать зеленью и смаковать.
Гречневые получаются очень сытные, вкусные и ароматные.