Вкуснее, чем вы думаете: бюджетное украинское блюдо, которое затмит котлеты и отбивные (видео)

Наталья Граковская
Аппетитное блюдо из вчерашней гречки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простое и вкусное блюдо

Бюджетные рецепты могут быть очень вкусными. Если вы готовили печень с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт. Это гречаники, или, как их называют, гречневые сеченики — сытное и вкуснейшее блюдо украинской кухни.

Возможно, когда-то гречку добавляли для экономии мяса, но со временем блюдо стало самодостаточным. Аппетитным рецептом поделились на ютуб-канале "Наши Бесаги".

Ингредиенты:

  • гречка – 220-240 граммов сырой или 440-500 граммов вареной
  • мясной фарш — 400-450 граммов
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • мука — 50-100 граммов
  • томатный соус – 1 ст. л.
  • соль
  • перец
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Гречку отвариваем и остужаем. Смешиваем ее с фаршем.
  2. Вбиваем куриное яйцо в гречневую массу, солим и перчим по вкусу. Добавляем луковицу, натертую на терке или пропущенную через мясорубку. Все тщательно перемешиваем.
  3. Фарш отбиваем и откладываем на время — чтобы настоялся. Прогреваем сковороду с растительным маслом. Из гречишного фарша лепим шарики или небольшие котлетки.
  4. Обваливаем их в муке и обжариваем на разогретом масле с обеих сторон. Нужна аппетитная золотистая корочка.
  5. Обжариваем нарезанную луковицу. Натираем морковь и тоже обжариваем вместе с луком. Добавляем муку, жарим еще несколько минут.
  6. Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту или соус. Перемешиваем, приливаем немного горячей воды. Выкладываем в соус гречаники.
  7. Тушим все вместе 20-25 минут. После этого можно посыпать зеленью и смаковать.

Гречневые получаются очень сытные, вкусные и ароматные. Также мы делились рецептом легендарного салата "Белочка".

