Вкуснее, чем вы думаете: бюджетное украинское блюдо, которое затмит котлеты и отбивные (видео)

Простое и вкусное блюдо

Бюджетные рецепты могут быть очень вкусными. Если вы готовили печень с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт. Это гречаники, или, как их называют, гречневые сеченики — сытное и вкуснейшее блюдо украинской кухни.

Возможно, когда-то гречку добавляли для экономии мяса, но со временем блюдо стало самодостаточным. Аппетитным рецептом поделились на ютуб-канале "Наши Бесаги".

Ингредиенты:

гречка – 220-240 граммов сырой или 440-500 граммов вареной

мясной фарш — 400-450 граммов

яйцо – 1 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

мука — 50-100 граммов

томатный соус – 1 ст. л.

соль

перец

лавровый лист

Способ приготовления:

Гречку отвариваем и остужаем. Смешиваем ее с фаршем. Вбиваем куриное яйцо в гречневую массу, солим и перчим по вкусу. Добавляем луковицу, натертую на терке или пропущенную через мясорубку. Все тщательно перемешиваем. Фарш отбиваем и откладываем на время — чтобы настоялся. Прогреваем сковороду с растительным маслом. Из гречишного фарша лепим шарики или небольшие котлетки. Обваливаем их в муке и обжариваем на разогретом масле с обеих сторон. Нужна аппетитная золотистая корочка. Обжариваем нарезанную луковицу. Натираем морковь и тоже обжариваем вместе с луком. Добавляем муку, жарим еще несколько минут. Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту или соус. Перемешиваем, приливаем немного горячей воды. Выкладываем в соус гречаники. Тушим все вместе 20-25 минут. После этого можно посыпать зеленью и смаковать.

Гречневые получаются очень сытные, вкусные и ароматные.