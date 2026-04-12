Бутерброды, которые удивят всех: сельдь, яблоко и яйцо — идеальное сочетание вкуса

Наталья Граковская
Бутерброды с селедкой и яблоком
Идеальный перекус из сельди, если гости уже на пороге

Обычный багет будет еще вкуснее вместе с намазкой из сельди, яиц и яблока. Это сочетание считается классическим: солоноватая сельдь гармонирует с кислинкой яблока, а яйца и соус делают вкус более мягким и сбалансированным. Такие бутерброды выглядят аппетитно, готовятся быстро и подходят как для праздничного стола, так и для случаев, когда хочется перекусить чем-то вкусненьким.

Для этих бутербродов можно использовать готовые ингредиенты — например, маринованную селедку вместе с луком и специями. Это значительно экономит время и придает закуске более насыщенный вкус. Главное – выбрать яблоки с выраженной кислинкой. Как приготовить вкусные бутерброды с селедкой, показала в Instagram блогер valerikiry.

Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • яйца отварные – 3 шт.
  • сельдь (филе или в маринаде) — 200-250 г
  • яблоко (лучше кислое) — 1 шт.
  • майонез — 2-3 ст. л.
  • горчица – 1–2 ч. л.
  • зеленый лук — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Багет нарежьте на порционные кусочки толщиной примерно 3–4 см. В каждом кусочке осторожно сделайте небольшое углубление, прижав мякоть стаканом.
  2. Выложите подготовленные кусочки на противень и подсушите в разогретой до 180°C духовке 7–10 минут, чтобы багет стал слегка хрустящим.
  3. Отварные яйца мелко нарежьте. Такими же кусочками нарежьте селедку и яблоко без кожуры.
  4. Смешайте майонез с горчицей до однородности.
  5. В миске соедините сельдь, яйца и яблоко. Добавьте соус и перемешайте.
  6. Наполните подсушенные кусочки багета подготовленной начинкой. Сверху посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
