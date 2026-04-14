Пудинг из черствой паски: идеальный способ не дать вкусности испортиться (видео)

Прекрасный способ не дать паскам испортиться

После Пасхи часто остаются паски, которые уже не хочется есть в привычном виде. Поэтому сегодня предлагается идея превратить их в нежный запеченный пудинг, позволяющий сберечь выпечку и получить новый десерт. Важно правильно подбирать ингредиенты: сливки и молоко должны быть свежими, а паска – лишь слегка черствой, без признаков порчи, ведь именно качество основания определяет текстуру блюда. Такой десерт имеет европейские корни, ведь подобные хлебные пудинги традиционно готовят как способ рационального использования выпечки с добавлением специй и сладких заливок. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить пудинг из черствой паски

Ингредиенты:

паска — 1 шт. (400 г);

сливки — 120 г;

молоко – 120 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

корица – по вкусу;

кардамон – по вкусу;

ваниль – по вкусу;

шоколад – по желанию;

орехи – по желанию;

сахар для посыпки – по желанию.

Способ приготовления:

Нарвать паску на произвольные кусочки и равномерно выложить в смазанную маслом форму. Смешать сливки и молоко, добавить яйца, сахар и специи, тщательно перемешать в однородную заливку. Залить паску подготовленной смесью и слегка прижать, чтобы кусочки равномерно пропитались. Посыпать сверху шоколадом, орехами и сахаром для образования карамелизированной корочки. Выпекать при температуре 180°C около 35–40 минут до золотистой корочки и нежной середины.

Как и с чем подавать

Пудинг лучше подавать теплым, когда текстура остается мягкой и кремовой внутри. В качестве дополнения идеально подходят шарик мороженого, густой йогурт или заварной крем, придающий контрасту вкусу и температуре. Для подачи можно использовать свежие ягоды, банан, кокосовую стружку или лёгкий карамельный соус. Украсить блюдо можно посыпкой из орехов, сахарной пудрой или тонкими шоколадными стружками.

Готовый пудинг из черствой паски является примером того, как простая домашняя выпечка может превратиться в изысканный десерт без лишних трат и с максимальным сохранением вкуса.