Здоровый сладкий перекус: шоколадно-арахисовые батончики (видео)

Мария Швец
Шоколадно-арахисовые батончики
Шоколадно-арахисовые батончики. Фото instagram.com

Вкусный и полезный десерт

Десерты бывают очень разными: от легких йогуртовых муссов до домашних выпечок вроде пудинга из черствой паски, которая традиционно появилась как способ рационально использовать остатки выпечки и превращать их в новое блюдо. Сегодня предлагается вариант высокобелкового десерта без выпечки, сочетающий насыщенный шоколадный вкус, кремовую текстуру и пользу белка. Важно выбирать качественный йогурт с высоким содержанием белка без лишнего сахара, а арахисовую пасту – 100% натуральную, без примесей масел и подсластителей, поскольку именно они формируют вкус и консистенцию десерта. Протеин лучше использовать проверенное качество, с мягким вкусом, чтобы избежать горечи и достичь однородной текстуры массы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annafit".

Как приготовить вкусный десерт

Ингредиенты:

  • белый йогурт с высоким содержанием белка – 250 г;
  • арахисовая паста (100% арахис) – 3 столовые ложки;
  • веганский протеин со вкусом ванили – 30 г;
  • какао-порошок без сахара – 2 столовые ложки (20 г);
  • сироп агавы или мед – 2 столовые ложки (по вкусу);
  • темный шоколад 70–80% – 100 г;
  • кокосовое масло – 1 ч.л. (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Смешать йогурт, арахисовую пасту, протеин, какао и подсластитель до полной однородности.
  2. Сформировать ложкой небольшие порции пергамента и поместить в морозильную камеру на 1,5–2 часа до полного застывания.
  3. Растопите темный шоколад вместе с кокосовым маслом до гладкой консистенции.
  4. Окунуть замороженные кусочки в шоколадную глазурь и быстро выложить для застывания.

Как и с чем подавать

Подаётся охлажденным как самостоятельный десерт или полезный перекус. Для подачи можно посыпать сверху щепоткой какао, измельченными орехами или кокосовой стружкой. Хорошо сочетается с ягодами, натуральным йогуртом или кофе без сахара, что подчеркивает шоколадно-ореховый вкус. Для более десертной подачи можно добавить каплю арахисовой пасты сверху или подать с ягодным соусом без сахара.

Десерт отличается простотой приготовления и сбалансированным составом, позволяющим сочетать пользу белка с насыщенным вкусом шоколада. Благодаря вариативности ингредиент легко адаптируется под индивидуальные предпочтения, изменяя подсластитель или вид протеина. Это универсальный вариант для тех, кто ищет здоровую альтернативу классическим сладостям без потери вкуса.

