Здоровый сладкий перекус: шоколадно-арахисовые батончики (видео)
Вкусный и полезный десерт
Десерты бывают очень разными: от легких йогуртовых муссов до домашних выпечок вроде пудинга из черствой паски, которая традиционно появилась как способ рационально использовать остатки выпечки и превращать их в новое блюдо. Сегодня предлагается вариант высокобелкового десерта без выпечки, сочетающий насыщенный шоколадный вкус, кремовую текстуру и пользу белка. Важно выбирать качественный йогурт с высоким содержанием белка без лишнего сахара, а арахисовую пасту – 100% натуральную, без примесей масел и подсластителей, поскольку именно они формируют вкус и консистенцию десерта. Протеин лучше использовать проверенное качество, с мягким вкусом, чтобы избежать горечи и достичь однородной текстуры массы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annafit".
Как приготовить вкусный десерт
Ингредиенты:
- белый йогурт с высоким содержанием белка – 250 г;
- арахисовая паста (100% арахис) – 3 столовые ложки;
- веганский протеин со вкусом ванили – 30 г;
- какао-порошок без сахара – 2 столовые ложки (20 г);
- сироп агавы или мед – 2 столовые ложки (по вкусу);
- темный шоколад 70–80% – 100 г;
- кокосовое масло – 1 ч.л. (по желанию);
Способ приготовления:
- Смешать йогурт, арахисовую пасту, протеин, какао и подсластитель до полной однородности.
- Сформировать ложкой небольшие порции пергамента и поместить в морозильную камеру на 1,5–2 часа до полного застывания.
- Растопите темный шоколад вместе с кокосовым маслом до гладкой консистенции.
- Окунуть замороженные кусочки в шоколадную глазурь и быстро выложить для застывания.
Как и с чем подавать
Подаётся охлажденным как самостоятельный десерт или полезный перекус. Для подачи можно посыпать сверху щепоткой какао, измельченными орехами или кокосовой стружкой. Хорошо сочетается с ягодами, натуральным йогуртом или кофе без сахара, что подчеркивает шоколадно-ореховый вкус. Для более десертной подачи можно добавить каплю арахисовой пасты сверху или подать с ягодным соусом без сахара.
Десерт отличается простотой приготовления и сбалансированным составом, позволяющим сочетать пользу белка с насыщенным вкусом шоколада. Благодаря вариативности ингредиент легко адаптируется под индивидуальные предпочтения, изменяя подсластитель или вид протеина. Это универсальный вариант для тех, кто ищет здоровую альтернативу классическим сладостям без потери вкуса.