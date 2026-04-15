Здоровый сладкий перекус: шоколадно-арахисовые батончики (видео)

Вкусный и полезный десерт

Десерты бывают очень разными: от легких йогуртовых муссов до домашних выпечок вроде пудинга из черствой паски, которая традиционно появилась как способ рационально использовать остатки выпечки и превращать их в новое блюдо. Сегодня предлагается вариант высокобелкового десерта без выпечки, сочетающий насыщенный шоколадный вкус, кремовую текстуру и пользу белка. Важно выбирать качественный йогурт с высоким содержанием белка без лишнего сахара, а арахисовую пасту – 100% натуральную, без примесей масел и подсластителей, поскольку именно они формируют вкус и консистенцию десерта. Протеин лучше использовать проверенное качество, с мягким вкусом, чтобы избежать горечи и достичь однородной текстуры массы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annafit".

Как приготовить вкусный десерт

Ингредиенты:

белый йогурт с высоким содержанием белка – 250 г;

арахисовая паста (100% арахис) – 3 столовые ложки;

веганский протеин со вкусом ванили – 30 г;

какао-порошок без сахара – 2 столовые ложки (20 г);

сироп агавы или мед – 2 столовые ложки (по вкусу);

темный шоколад 70–80% – 100 г;

кокосовое масло – 1 ч.л. (по желанию);

Способ приготовления:

Смешать йогурт, арахисовую пасту, протеин, какао и подсластитель до полной однородности. Сформировать ложкой небольшие порции пергамента и поместить в морозильную камеру на 1,5–2 часа до полного застывания. Растопите темный шоколад вместе с кокосовым маслом до гладкой консистенции. Окунуть замороженные кусочки в шоколадную глазурь и быстро выложить для застывания.

Как и с чем подавать

Подаётся охлажденным как самостоятельный десерт или полезный перекус. Для подачи можно посыпать сверху щепоткой какао, измельченными орехами или кокосовой стружкой. Хорошо сочетается с ягодами, натуральным йогуртом или кофе без сахара, что подчеркивает шоколадно-ореховый вкус. Для более десертной подачи можно добавить каплю арахисовой пасты сверху или подать с ягодным соусом без сахара.

Десерт отличается простотой приготовления и сбалансированным составом, позволяющим сочетать пользу белка с насыщенным вкусом шоколада. Благодаря вариативности ингредиент легко адаптируется под индивидуальные предпочтения, изменяя подсластитель или вид протеина. Это универсальный вариант для тех, кто ищет здоровую альтернативу классическим сладостям без потери вкуса.