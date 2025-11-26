Найсмачніший спосіб приготувати броколі: у вершковому соусі її їстимуть навіть діти (відео)
Спробуйте запекти броколі з картоплею у вершково-сирному соусі
Броколі багата вітамінами та антиоксидантами. Саме тому цей овоч варто частіше додавати у свій раціон. Щоб ця корисна рослина стала ще й надзвичайно смачною та привабливою, можна приготувати броколі у вершковому соусі в духовці.
YouTube-блогерка Олена Вертепа показала свій варіант приготування броколі у вершковому соусі. За її рецептом, до броколі треба додати картоплю, щоб страва вийшла більш поживною. Але за бажання картоплю в цьому рецепті можна і не використовувати.
Інгредієнти
- Броколі 1 качан
- Картопля дрібна 6-8 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Твердий сир 60-80 г
- Вершкове масло 50 г
- Вершки 200 мл
- Сіль до смаку
- Чорний мелений перець до смаку
- Сушений часник до смаку
Етапи приготування
- Броколі опускаємо в киплячу воду рівно на 1 хвилину.
- Відварюємо картоплю.
- Броколі розбираємо на суцвіття.
- Нарізану кубиками цибулю обсмажуємо на вершковому маслі.
- До цибулі додаємо вершки, сіль, перець та сушений часник. Ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння.
- До соусу додаємо натертий сир, перемішуємо та вимикаємо вогонь.
- Броколі викладаємо у форму, додаємо картоплю і заливаємо вершковим соусом. Зверху посипаємо натертим сиром.
- Запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин.