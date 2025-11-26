Рус

Найсмачніший спосіб приготувати броколі: у вершковому соусі її їстимуть навіть діти (відео)

Наталя Граковська
Запечена у вершковому соусі броколі
Запечена у вершковому соусі броколі. Фото Freepik

Спробуйте запекти броколі з картоплею у вершково-сирному соусі

Броколі багата вітамінами та антиоксидантами. Саме тому цей овоч варто частіше додавати у свій раціон. Щоб ця корисна рослина стала ще й надзвичайно смачною та привабливою, можна приготувати броколі у вершковому соусі в духовці.

YouTube-блогерка Олена Вертепа показала свій варіант приготування броколі у вершковому соусі. За її рецептом, до броколі треба додати картоплю, щоб страва вийшла більш поживною. Але за бажання картоплю в цьому рецепті можна і не використовувати.

Інгредієнти

  • Броколі 1 качан
  • Картопля дрібна 6-8 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Твердий сир 60-80 г
  • Вершкове масло 50 г
  • Вершки 200 мл
  • Сіль до смаку
  • Чорний мелений перець до смаку
  • Сушений часник до смаку

Етапи приготування

  1. Броколі опускаємо в киплячу воду рівно на 1 хвилину.
  2. Відварюємо картоплю.
  3. Броколі розбираємо на суцвіття.
  4. Нарізану кубиками цибулю обсмажуємо на вершковому маслі.
  5. До цибулі додаємо вершки, сіль, перець та сушений часник. Ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння.
  6. До соусу додаємо натертий сир, перемішуємо та вимикаємо вогонь.
  7. Броколі викладаємо у форму, додаємо картоплю і заливаємо вершковим соусом. Зверху посипаємо натертим сиром.
  8. Запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин.
