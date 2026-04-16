Вместо запеканок и снеков: как приготовить "битую" брокколи (видео)

Запеченная брокколи с сыром изменит отношение к этому овощу

Брокколи – один из самых популярных овощей. Раньше мы рассказывали, как запечь эту капусту в сливочном соусе, а теперь предлагаем рецепт "битой" брокколи. Это блюдо можно готовить и как легкий ужин, и как гарнир к мясу или рыбе, и даже как альтернативу снекам.

Рецептом с нами поделились на странице _buonidea_ в Instagram.

Как приготовить "битую" брокколи

Ингредиенты:

500 г брокколи

Тертый сыр

Сладкая паприка

Оливковое масло

Перец

Соль

Способ приготовления:

Разделяем брокколи на соцветия. В большой кастрюле доводим до кипения воду, подсаливаем ее и обвариваем брокколи до мягкости примерно 6–7 минут. Когда соцветия будут готовы, тщательно сцеживаем воду и перекладываем их в миску. Выкладываем все соцветия на застеленный пергаментом противень. Накрываем листом пергамента и осторожно расплющиваем каждое соцветие скалкой. Приправляем солью, перцем, щепоткой сладкой паприки и посыпаем тертым сыром, после чего добавляем немного оливкового масла. Ставим в разогретую до 180°C духовку и запекаем около 25 минут, пока соцветия не станут золотистыми и хрустящими сверху.

Самое важное в этом рецепте – не переварить брокколи на первом этапе. Соцветия должны остаться целыми. Шесть-семь минут – ориентир, но все зависит от размера кусочков. Проверяйте вилкой: она должна входить без труда, но брокколи должна держать форму.

Готовую брокколи можно сбрызнуть несколькими каплями лимонного сока. Если хотите сделать из нее полноценный обед или ужин, добавьте к блюду отварной рис и запеченную курицу или рыбу.