Ленивая пицца без лишних хлопот: нежное тесто и сочная начинка за 20 минут (видео)

Готовится просто — получается очень вкусной

Пицца – это одно из самых известных блюд итальянской кухни, которое имеет множество вариаций: от классической тонкой до пышной, с разнообразными начинками и соусами, особенно вкусной она получается с моцареллой благодаря ее нежной текстуре и способности хорошо плавиться. Сегодня предлагается упрощенный вариант – ленивая пицца, которую можно приготовить без дрожжевого теста и длительного замешивания. Для удачного результата важно выбирать качественный сыр (его можно заменить моцареллой или другими хорошо плавящимися сортами), свежую колбасу без избытка жира и густую сметану, чтобы тесто не было слишком жидким. Следует избегать избыточного количества начинки, так как это может сделать основу влажной и помешать образованию румяной корочки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gotuyemo_v_kayf".

Как приготовить "быструю" пиццу

Ингредиенты:

майонез – 5 ст. л.;

сметана — 5 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 9 ст. л.;

колбаса — 150 г;

сыр твердый (или моцарелла, grana padano) — 80-100 г;

помидоры черри – по вкусу;

оливки – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать майонез, сметану, яйца, соль и разрыхлитель до однородной массы. Добавить муку и замешать тесто средней густоты без комочков. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень и разровнять тонким слоем. Нарезать колбасу, помидоры и оливки равномерно выложить на основу. Посыпать сверху тертым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 190°C в течение 15–20 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Ленивую пиццу лучше всего подавать горячей сразу после выпечки, когда сыр остается тягучим, а основание нежным. Перед подачей можно украсить свежей зеленью или добавить несколько капель оливкового масла для более насыщенного вкуса. Кушанье хорошо сочетается со свежими овощами, легкими салатами или соусами на томатной или сливочной основе. Также ее можно подавать как самостоятельное блюдо для быстрого ужина или перекуса.

Этот рецепт позволяет быстро приготовить вкусную пиццу без сложных кулинарных процессов. Благодаря простым ингредиентам и быстрому способу приготовления блюдо подходит для ежедневного меню и не требует больших усилий.